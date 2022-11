Víctor Bisonó sobre extranjeros ilegales: “El que no cumpla con las leyes de RD que se vaya a su país”

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, indicó este domingo que los extranjeros que estén en República Dominicana deben de cumplir con la Constitución o si no deberán irse a su país de origen o a otros que “lo están reclamando”.

“El que viene a República Dominicana tiene que respetar la Constitución, la ley y los estatutos que hayan conglomerado nuestra religión, cultura y dinámica, si no que no venga, que se quede en su país o sino ayudémoslo que se vayan para otro país, porque parece que hay otro país que está reclamando que se lo manden a ellos”, expresó el funcionario en referencia al reciente decreto que buscar prevenir y perseguir a invasores.

Las declaraciones fueron ofrecidas al ser abordado por miembros de la prensa durante la realización del Décimo Congreso Nacional de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), que se desarrolla en el hotel Barceló de esta capital.

Ante la insistencia del tema, agregó que “dónde hay una violación al derecho a la propiedad y además una persona que está irregular, lo menos que puede hacer un Estado responsable, es tomar medidas y proteger al ciudadano que tiene su derecho de propiedad y el que esté violando la ley tendrá las consecuencias debidas”, dijo al continuar expresando su posición.

“Vamos a facilitarles (a los ilegales) primero, que no vengan los que no pueden estar cumpliendo con la constitución y las leyes y después los que no quieran estar aquí que se vayan para su país o para el país que los está reclamando”, expresó con énfasis.

Decreto

El presidente Luis Abinader dispuso medidas para prevenir y perseguir invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado, y en el caso de los extranjeros que sean procesados y expulsados del país.

“Se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terreno de propiedad privada o propiedad del Estado” establece el artículo 2 del decreto 668-22.

Indica que los extranjeros repatriados por este delito, no podrán regresar al país, para cuya acción deberán intervenir también el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.