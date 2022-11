Principal problema del censo es que las tabletas no funcionan

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo

En el segundo día del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, las labores de los empadronadores también se retrasaron debido a “inconvenientes” que presentó el sistema operacional de los dispositivos electrónicos donde se registran los datos de los encuestados.

El personal asignado a las diferentes manzanas del sector Naco de esta capital, no pudo acudir a la zona a las 8:00 de la mañana, hora de inicio del censo, porque los empadronadores no podían acceder al sistema cuando le hicieron entrega de las tabletas.

“Hubo un problema técnico y por eso esta área (Naco) no se había censado. Era como que el sistema para entrar a los empadronadores no podía funcionar. Iniciaremos desde las 1:00 de la tarde”, dijo el joven identificado como Alejandro Hidalgo, quien no pudo explicar exactamente en qué consistía el fallo de los dispositivos.

Hidalgo se desplazaba por la calle Rafael Augusto Sánchez del sector capitalino cuando fue visto por un equipo de LISTIN DIARIO que lo abordó por varios minutos para cuestionarlo sobre cómo marchaba el proceso y cuántos hogares había censado.

Allí explicó el percance de las tabletas y agregó que junto a él había otros tres compañeros que censarían la zona, quienes estaban distribuidos en las manzanas correspondientes, pero al recorrer otras calles del sector no fue visto otro colaborador.

Hidalgo estaba vestido e identificado correctamente, sostenía una mochila de color negro que en su interior tenía los equipos requeridos para el censo.

Con voz confusa y titubeando, el empadronador dijo que no sabía el nombre de los edificios que le asignaron, pero que su cuadra era la número uno y que tenía escrito “por ahí” los nombres de las edificaciones.

Al simular el proceso de empadronamiento por petición de este equipo, se pudo observar que el dispositivo electrónico estaba encendido y cargado. En un breve instante, Hidalgo accedió a la tableta y mostró los pasos que se deben de hacer para a registrar los datos.

“Solo estoy en mi casa los domingos”

Algunos ciudadanos que trabajan durante el día y noche tienen la preocupación acerca del momento en que serán censados debido a que no están en su casa por motivos laborales.

Este es el caso de un agente de seguridad privado que atendía una de las casas lujosas edificadas en Naco. Contó a este medio, omitiendo su nombre, que solo está en su casa los domingos.

El señor especificó que vive solo, por lo que no encontrarán a nadie cuando visiten su residencia en San Antonio, sector Los Frailes, en Santo Domingo Oriental.

“No hay nadie en mi casa por eso me pregunto qué va a pasar”, dijo, añadiendo que solo los domingos acude a su casa y que no sabría si los empadronadores visitarían su casa ese día.

Tampoco funcionan las

tabletas en Barahona

El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que oficialmente inició el jueves en todo el territorio nacional, sigue confrontando dificultades en Barahona, despachándose el personal que labora en el mismo próximo a las diez de la mañana de ayer para comenzar la labor de empadronamiento en barrios y sectores de aquí.

El principal problema, dijeron jóvenes empadronadores que rehúsan dar a conocer sus identidades por seguridad, es que las tabletas que se usarán para colectar la información cuando en el empadronador o empadronadora visiten su hogar, no están funcionando.

En el municipio Polo, de la zona alta de esta provincia, según se información obtenida ayer no arrancó el proceso y pasadas las diez de este viernes no habían comenzado a censar a las viviendas ni realizar los traslados de quienes empadronarán en las comunidades, así como lomas de este territorio.

Un recorrido realizado por distintos sectores de este municipio Barahona, se observa que es muy tímida la presencia de empadronadores en labores censales, que es el resultado de que los dispositivos tecnológicos no funcionan y, según se dijo, no se quiere que se usen las paletas manuales en el empadronamiento.

“Como ya vinieron de la prensa nos sacan de acá del lugar en que estamos (UASD Recinto Barahona), pero las tabletas no están funcionado, es un aguaje que harán”, dijo una joven que labora en el Décimo Censo a cambio de que resguardemos su identidad.

Una persona que se identificó como Robert y quien dijo tiene que ver con la organización del censo en esta provincia, no quiso hablar para la prensa, argumentando que no está autorizado para emitir opinión sobre el proceso.

Este reportero observó en el Salón Multiuso de la UASD Recinto Barahona, que empadronadores de la jornada chequeaban sus tabletas para ver el funcionamiento e iniciar a su sincronización a los fines de comenzar con las labores censales.

El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda arrancó el jueves en todo el país con labores esencialmente de familiarización de los empadronadores con su zona de trabajo, habilitación de las tabletas electrónicas y actos protocolares en las gobernaciones provinciales.

Sepa Más

El personal desplegado

Logística

Cada supervisor tendrá a su cargo entre 4 y 5 empadronadores. Estos, a su vez, deberán censar en promedio 12 o 13 viviendas por día, dependiendo de la densidad poblacional del sector.

Para los lugares “incómodos” o “lejanos”, contarán con vehículos para desplazarse y completar la labor. La duración del cuestionario que se incluye en la boleta censal es de aproximadamente media hora.

Atuendo de los empadronadores

Los encuestadores (chaleco azul) y supervisores (chaleco rojo) están identificados con su indumentaria y con un carnet que tendrá un código QR, dónde el encuestado podrá confirmar la legitimidad de este equipo.