Exsenador Valentín renuncia del PLD junto a otros dirigentes

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín, anunció su salida de esa organización política, al considerar que sus convicciones son contrarias a los lineamientos actuales de la entidad.

Junto a Valentín renunciaron tres alcaldes, tres directores municipales, regidores, varios miembros del Comité Central del PLD y presidentes de comités intermedios y de base.

En una misiva remitida al presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general, Charles Mariotti, el exsenador de Santiago informó su decisión.

Valentín indicó que hasta el momento no se afiliará a ninguna otra entidad partidaria y que empezará una serie de jornadas en búsqueda de crear una nueva “opción política”.

“En el contexto actual, mis convicciones progresistas entran en conflicto con pronunciamientos, prácticas y criterios politico-ideológicos que estimo disasociados de la tradición ideológica del PLD, que ve en los sectores vulnerables, la causa fundamental de nuestras luchas y existencia. Por esta razón, entre otras, tomamos la decisión de renunciar a nuestra militancia en el Partido formado por el profesor Juan Bosch y un puñado de patriotas”, señala el documento depositado en la secretaría general del PLD

El partido opositor aseguró de inmediato que el próximo sábado el Comité Político tratará la renuncia y se referirá al caso.

Dirigencia pidió meditara

Tras hacer pública la información de su renuncia, el exsenador por Santiago informó que la alta dirigencia del PLD lo llamó para solicitarle que “considerara” su decisión de salir del expartido oficialista.

“Hablé con algunas personas en el partido, algunos no lo sintieron bien, algunos entendieron de algunas cuestiones que no tienen sentido exponer...yo hablé con el presidente del partido (el exmandatario Danilo Medina), a quien respeto como dirigente y como líder y me pidió, me reclamó que lo meditara y yo le expliqué mis razones”, sostuvo Valentín

Expresó que también fue donde Temístocles Montás, a quien quiero y respeto y le expresé mi motivación, hablé con Francisco Domínguez Brito, a quien apoyé en este proceso (de las consultas) y a él le dolió mucho porque de algún modo es no estar juntos en la misma causa”, manifestó Valentín en un acto realizado en un hotel de la capital.

Claves

Entienden deción.

El exlegislador dijo que otros dirigentes como Francisco Javier, Antonio Peña Mirabal, lo llamaron para pedirle que pensara la decisión pero también lo entendieron, y les “agradeció” el gesto de que se hayan comunicado con él.