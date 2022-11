Intervenido un colegio en Santiago por acoso a alumno

indira vásquez, Marvin Beltré ashley martínez

Santiago, RD

La directora de la regional 08 del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, dispuso ayer la intervencion del Colegio La Zurza, de esta ciudad, por el caso de acoso escolar a uno de sus estudiantes.

“Hoy hemos enviado a los encargados del Departamento de Psicología y Orientación al Distrito Educativo 08-03, donde habíamos concertado una cita con los padres del estudiante y otros padres afectados cuando vieron las publicaciones en redes sociales”, explica Díaz.

El pasado fin de semana, un adolescente estudiante de media del Colegio La Zurza colocó en sus redes sociales la imagen de un arma, con un mensaje amenazante para sus compañeros, seguido por una lista de nombres de estudiantes del centro que lo acosan, ante esto el centro decidió suspender el adolescente, de acuerdo a un comunicado enviado a los padres.

Afirmó que “se determinó que no había arma, que no hay arma; esa arma, el adolescente la sube de una imagen que toma del internet y con esa imagen amenaza, porque él lo que está haciendo es protegiéndose de un bullying que recibió, un bullying que para nosotros los adultos no tiene nada que ver, pero para los maestros es una voz de alarma”.

“El bullying se ve como un simple relajo, pero no lo es, hay que escuchar la versión del niño”, afirma la licenciada Ysabel Alcequiez, psicóloga clínica.

“El bullying está sucediendo tanto en las escuelas públicas como privadas, entonces que nosotros hacemos el departamento de psicología está impactando el sistema familiar para ver qué está pasando y se determinó que el adolescente está pasando por una fuerte depresión a raíz del divorcio de los padres, incluso el padre no asistió a la escuela, solo asistió la madre”, asegura Díaz.

El niño necesita de ayuda

Ysabel Alcequiez.

“Es evidente que el niño necesita apoyo, pero no pueden justificar los compañeros diciendo que fue un simple relajo o porque los padres se están divorciando el actúa así, porque eso es una falta de respeto”.