Denuncian violación de derechos humanos en RD por detención irregular de tripulación por siete meses

La Asociación Internacional de Pilotos de Aerolíneas (ALPA, por sus siglas en inglés) denunció este miércoles una supuesta violación de derechos humanos ocurrida en República Dominicana.

En un comunicado emitido por la ALPA, el presunto quebranto de derechos humanos ocurrió a principios de abril del presente año, cuando dos pilotos y otros tres empleados de la aerolínea canadiense Pivot descubrieron un paquete sospechoso.

Inmediatamente, según el comunicado, la tripulación alertó a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, en inglés) y a las autoridades dominicanas, que descubrieron que se trataba de un paquete de 200 kilogramos de cocaína.

Sin embargo, ALPA denunció que las autoridades dominicanas procedieron a arrestar al grupo, afirmando que hasta el momento no han sido liberados, a pesar de que los detenidos hicieron “exactamente lo que se esperaba de ellos” y que “hay pruebas sólidas que sugieren que la tripulación no cometió ningún delito”.

“Han pasado casi 7 meses, y la tripulación sigue detenida en un lugar no revelado y sin poder salir del país”, subrayó el documento.

Asimismo, aseguraron que a los empleados de Pivot no los han acusado de ningún cargo criminal formalmente, a pesar de que continúan bajo arresto en una localización desconocida.

Similarmente, expresaron su preocupación de que “República Dominicana no pueda proteger adecuadamente los derechos y el debido proceso tanto de los turistas como de las tripulaciones de los vuelos, mientras se encuentran en sus fronteras u operan como tripulantes”.

A continuación, el comunicado traducido de la ALPA:

“El 5 de abril de 2022, dos pilotos de Pivot y otros tres empleados fueron detenidos en la República Dominicana tras descubrir y denunciar el contrabando a bordo de su avión. Durante un procedimiento de mantenimiento rutinario, se descubrieron varias bolsas ocultas en el compartimento de aviónica de la aeronave. El capitán informó de las bolsas ocultas a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y a las autoridades dominicanas, que determinaron que las bolsas contenían 200 kilogramos de cocaína. Al notificar a la RCMP, a las autoridades locales y a su compañía, la tripulación hizo exactamente lo que se esperaba de ellos; sin embargo, las autoridades dominicanas detuvieron a la tripulación y a los empleados de Pivot Airlines.

Han pasado casi 7 meses, y la tripulación sigue detenida en un lugar no revelado y sin poder salir del país. Estos miembros de la tripulación no han sido acusados de ningún delito y continúan bajo arresto domiciliario. Pruebas sólidas sugieren que la tripulación no cometió ningún delito, pero los miembros de la tripulación siguen retenidos en contra su voluntad por las autoridades dominicanas sin el debido proceso.

Nos preocupa enormemente que la República Dominicana no pueda proteger adecuadamente los derechos y el debido proceso tanto de los turistas como de las tripulaciones de los vuelos mientras se encuentran en sus fronteras u operan como tripulantes.

Las autoridades dominicanas han optado por retener a estas personas a pesar de saber que siguieron todos los protocolos y requisitos locales e internacionales una vez que descubrieron el contrabando oculto.

RECOMENDACIONES

Si sale hacia la República Dominicana, le pedimos EXTREMA precaución y le recomendamos que su avión sea registrado a fondo en busca de contrabando antes de la salida. Para más información sobre lo que debe hacer si tiene programado pilotar un vuelo a República Dominicana o lo que su compañía espera en una situación similar, póngase en contacto con su departamento de operaciones de vuelo o consulte el manual de operaciones de vuelo

Además, si los miembros tienen problemas en lugares internacionales, se les recuerda que deben utilizar el Directorio Internacional de ALPA, que contiene información sobre los recursos locales disponibles que pueden que pueden proporcionar asistencia, incluidas las embajadas/consulados de EE.UU. y Canadá. El Directorio Internacional de ALPA puede encontrarse en la aplicación ALPA o en este enlace: www.alpa.org/internationaldirectory”.