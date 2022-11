Rafael Paz denuncia un ladrón entró a su residencia durante la madrugada

El excandidato a senador por el Distrito Nacional, Rafael Paz, denunció que un presunto ladrón entró a su domicilio durante la madrugada de este lunes.

A través de su cuenta de Twitter, el miembro del partido Fuerza del Pueblo dijo que se alertó de la presencia del individuo por el ruido provocado por las cortinas corredizas de su vivienda.

“Salió despavorido al verme (….) nos vimos cara a cara”, escribió Paz en el mensaje.

Según informó el político, se encuentra bien y el supuesto delincuente no alcanzó a robarse nada.

“Estoy bien. Pudo haber ocurrido una desgracia. ¿Y así me hablan de Mi País Seguro?”, cuestionó en su tuit haciendo referencia a la estrategia de seguridad ciudadana impulsada por el Gobierno.

Aunque todo pasó en un lapso corto de tiempo, el excandidato pudo observar algunos aspectos físicos del presunto ladrón.

“Era un hombre blanco, iba vestido con un jacket negro y una gorra negra”. Agregó que por su aspecto, su edad puede oscilar entre los 30 y 35 años. Paz cree que pudo haberse colado hasta el segundo piso donde reside subiendo por la garita del edificio de al lado.

Igualmente, aseguró que pondrá la denuncia ante la Policía Nacional por el hecho.

Finalmente, el excandidato a senador expresó su preocupación por la ola de atracos que vive el país y denunció que en la zona donde vive, Serrallés del Ensanche Naco, también se han registrado hechos delicuenciales en los últimos meses.

