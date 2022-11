Cañada de Los Ríos deja sin nada a Marileidy

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

Cuando Marileidy Ventura intentaba explicarle a Listín Diario como paso de tener lo necesario a no tener nada, no pudo evitar dejar caer sus lágrimas.

Todos los aparatos electrónicos averiados, una pared derrumbada y sin prendas de vestir, fueron los resultados de las fuertes lluvias del viernes que provocaron que la cañada de Los Ríos se eleve hasta la casa de Ventura.

“Eso fue de repente, aquí habían venido supuestos huracanes y no habían provocado nada de esto, ahora mismo no tengo nada y todavía no me lo puedo creer”, dijo Ventura.

Cuando su casa comenzó a llenarse de agua, Marileidy intentó sacar algunas cosas, pero en temor dejó todo lo que estaba haciendo para subir a casa de su vecina y velar por permanecer a salvo.

A sus 45 años, la mujer sufre de la presión, diabetes y tiroides, a pesar de su condición de salud, todos los días se levanta para servir como trabajadora doméstica en una casa no muy lejos de su morada.

“Yo no tengo idea que me pondré para trabajar el lunes, porque si no trabajo como voy a solucionar este desastre”, expresó Ventura.

Para llegar a lo que era el hogar de Ventura hay que atravesar un callejón que su pavimento se levantó casi en su totalidad producto de las fuertes lluvias de la noche del viernes.

Una casa más adelante vive uno de los hijos de Ventura, pero su suerte no fue mejor que la de su madre. Manuel Espinal Ventura contó a este diario que vio agua “a la altura de los cuadros de su casa”.

“Yo le doy gracias a Dios porque mami y yo y los demás estamos bien y todo fue material, pero esto no fue fácil, no teníamos cabeza ni sabíamos qué hacer, solo veíamos agua”, contó Miguel mientras sacaba con una cubeta el agua que aún se mantenía en su vivienda.