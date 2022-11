Apresan hombre que mató a otro en Santiago

Onelio Domínguez

Santiago, R.D.

La Policía Nacional informó que fue arrestado este jueves un hombre acusado de quitarle la vida a otro tras un conflicto aun no esclarecido, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Aparentemente, el hecho ocurrió luego de una discusión que se habría generado entre los involucrados la noche del pasado martes y que culminó con varias estocadas a la víctima identificada como Juan Andrés Rodríguez, en el sector de Pueblo Nuevo, Santiago.

Según la Policía, Juan Andrés perdió la vida momento en que era trasladado al Hospital José María Cabral y Báez.

El detenido fue identificado como René de Jesús Domínguez de León, de 28 años de edad.

Luz María Pacheco, madre del fallecido, explicó que la expareja de Andrés Rodríguez, pasó a buscarlo y supuestamente lo llevó donde el marido actual, donde se enfrascaron en una discusión y se produjo el hecho que le costó la vida al hombre de 35 años de edad.

“Él estaba aquí sentado conmigo, anoche y le dije: me voy a acostar, Andrés, él me respondió sí, mamá, acuéstese y luego su ex pareja pasó a buscarlo y entre los dos me lo mataron”, narró Luz María.

Asimismo, la Policía informó que investiga a la ex pareja del hombre asesinado y ya realizó los levantamientos de las cámaras para verificar cómo ocurrieron los hechos.