Partidos en apoyo a documento propuesto por la JCE para parar “proselitismo a destiempo”

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Exactamente a las cuatro de la tarde de este lunes se venció el plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos para depositar sus propuestas con relación al documento presentado por esa entidad para formalizar un compromiso cívico y democrático, que procure garantizar la integridad electoral con mira a las elecciones del 2024 y poner fin al proselitismo a destiempo.

Desde ya, los partidos políticos han comenzado han expresar sus posiciones y en su mayoría se han mostrado a favor de lo propuesto por el pleno de la JCE y su presidente Román Jáquez Liranzo.

En ese sentido, el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, indicó a varios medios de comunicación que ven la propuesta como “muy oportuna y conveniente”, por lo que depositaron una posición a favor de lo propuesto por el órgano electoral.

“Estamos comprometidos con la integridad electoral en el partido, porque lamentablemente en los procesos anteriores, eso no ocurrió ni tampoco se procuró la equidad en los procesos; nosotros estamos de acuerdo con la equidad, así como lo reclamamos en la oposición y ahora apoyamos como gobierno”, manifestó Olivares.

Con relación a los señalamientos realizados por los partidos oposición, poniéndolos como parte de los causantes; este defendió el accionar de su organización política indicando que “no fueron ellos los que iniciaron”.

“La televisión está ahí, no miente; están los vídeos, las reseñas periodísticas, que son las que dicen quien empezó y quién no. Nosotros no hemos elegido a ningún candidato, ni hemos hecho ninguna elección aparte de la interna; las actividades proselitistas se iniciaron en esta ocasión más temprano que nunca y no fuimos nosotros, fueron los dos partidos de oposición”, exclamó Olivares.

Con relación al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, expresó al LISTÍN DIARIO que estos apoyaran la convocatoria; en ese orden, Tácito Perdomo, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que ese partido hará lo mismo, sin embargo reiteró que los regímenes legales que existen en la actualidad no son “suficientes” para establecer un paro.

“Reiteramos que la ley no es lo suficientemente clara al respecto y los reglamentos que pueden haberse hecho de palabra en blanco y negro tampoco resulta suficientemente contundente para frenar esta actividad, sin embargo puede primar un acuerdo de buena fe”, expresó Perdomo.

FP solicita prorroga

Manuel Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, indicó que a pesar de que valoran como positivo la propuesta de acuerdo de la JCE solicitaron una prorroga de 48 horas para depositar un posición oficial con relación a la misma, ya que se encuentran ponderando varios factores.

Hasta el momento, el acuerdo está pautado para ser firmado a las 10 de la mañana de este jueves en la sede del órgano electoral.

El acuerdo

Una vez firmada la propuesta de la JCE, los partidos se comprometerán a que en este período previo al de la precampaña, solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas, a la vez de respetar las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Resolución No. 28/2021, que emitió el Pleno de la Junta el 13 de octubre de 2022.

Conforme a esa resolución, están prohibidas las siguientes actividades:

1) Realización de Mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos.

2) La colocación de vallas, afiches o cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios, y que no sean visibles al exterior del mismo.

3) La colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros.

4) La promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los y las aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.

5) La utilización de altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población.

6) La producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales; salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna.

7) La Contratación para la difusión de publicidad o propaganda a través de los medios de comunicación televisivos, radial y redes sociales y que tengan como propósito promocionar a los aspirantes; entre otras establecidas en la referida resolución.

8) La realización de marchas, mítines o propaganda de cualquier tipo en los actos públicos realizados por entidades estatales, que promuevan un determinado aspirante y que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos: entre otras establecidas en la indicada resolución.

“Ante las violaciones a estas prohibiciones la Junta Central Electoral tomará las acciones y sanciones correspondientes", indica el documento.