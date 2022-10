José Laluz sobre su expulsión del PLD: “Yo no quería estar ahí, hace mucho no me sentía tan feliz”

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El exdiputado José Laluz habló por primera vez sobre su expulsión de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asegurando estar feliz por su desafiliación, y que no apelará la decisión de esa organización.

Durante su intervención en el programa radial “El sol de la mañana”, Laluz dijo que el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del partido morado nunca se comunicó con él antes de emitir la resolución.

“Ese comité de ética 'chatarra' nunca se comunicó conmigo, violaron todo porque están acostumbrados a violar todo (...) pero yo le quiero agradecer que me haya desvinculado, yo no voy a apelar eso, porque eso no es el PLD”, expresó.

Laluz dijo además que hace mucho tiempo tenía intenciones de salir de las filas del partido opositor y que su expulsión lo hacía muy feliz.

“Me voy conforme porque yo no quería estar ahí, tenía mucho tiempo que no me sentía tan feliz, no se imaginan la cantidad de gente que me han llamado para felicitarme”, añadió.

No obstante, dijo que los peledeístas son su familia y que el PLD fue el partido donde creció. “Esa es mi vida y ellos no me pueden quitar eso”, manifestó el exdiputado.

La Secretaría General

En su alocución, Laluz mencionó algunas situaciones que le generaron disgusto mientras militaba en el partido, refiriéndose específicamente al proceso interno de 2021 , donde aspiró a la secretaría general de esa organización y resultó electo por los miembros del comité, el exsenador Charlie Mariotti.

En ese entonces, se retiró como aspirante alegando que durante el proceso de elección no hay “ningún tipo de garantía”.

“Yo estoy criticando al PLD porque me robaron mi secretaría general, eso fue un acto delincuencial”, dijo.

Según Laluz, en esa contienda interna, la cúpula del partido le quitó la oportunidad a la base peledeísta de elegir a los miembros del Comité Central.

“Recorrimos el país entero pensando que íbamos a reconstruir el país (…) la gente se desbordaba con nosotros. Ellos (la cúpula) veían eso y ahí empezó la conspiración”, dijo.

Expulsión

El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dispuso la desafiliación de esa organización del comunicador y pasado diputado José Felipe Laluz Núñez “en virtud de su renuncia tácita y notoria” en audios y videos a los que tuvieron acceso.

Mediante resolución, el órgano disciplinario peledeísta ordenó a la Secretaría de Organización separarlo de los registros partidarios, incluyendo su membresía en el Comité Central, según se señala en un comunicado de prensa remitido por el partido morado.

En el documento hace referencia a que el órgano ha tenido acceso a diversos videos y audios en los cuales Laluz Núñez se expresa en el sentido de que ya no pertenece al PLD con “pronunciamientos marcadamente ácidos y hasta, en cierto punto, irrespetuosos respecto del Partido de la Liberación Dominicana y a su dirigencia”.