Accidentes de tránsito, la otra inseguridad

Alexandra Izquierdo

Santo Domingo, RD

Con legítimas razones la mayoría de los dominicanos volcamos nuestra preocupación hacia el problema social que genera la inseguridad producto de la delincuencia, atracos, secuestros, micro y narcotráfico, etc.; flagelos que golpean duramente nuestra seguridad ciudadana. Sin embargo, hay otra inseguridad que también debería preocuparnos y en la que somos líderes mundiales. Me refiero a la inseguridad que se vive diariamente desde hace años en nuestras carreteras, convirtiendo a la República Dominicana en el país con el mayor número de muertos por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes en todo el mundo, para ser exactos en el año 2021 tuvimos 28,2 fallecidos por cada 100,000 habitantes en nuestro territorio. Si miramos las estadísticas oficiales a profundidad podemos ver que, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), entidad del gobierno dominicano adscrita al INTRANT, los lesionados por accidentes de tránsito alcanzaron los 106 mil 777 desde el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2021, números que sin duda alguna nos preocupa extraordinariamente y nos deben llamar a la reflexión como sociedad. Esta misma entidad establece que en República Dominicana el año pasado existían más de 5 millones 150 mil vehículos y que el 73% de las muertes ocurrieron en circunstancias que involucran directamente motocicletas, el 12% a peatones, el 3% transporte de carga, autobuses 1%, bicicletas también un 1%, mientras que el 7% involucra automóviles y el 3% jeepetas. En cuanto a los tipos de accidentes más frecuentes en el país la lista la encabezan las coaliciones con un 63%, seguido de los deslizamientos con un 18%, los atropellos con un 13% y los estrellamientos con un 3%. Los choques contra animales y caída de vehículos no superan el 1%, sin embargo el Observatorio dice no tener datos del tipo de accidente en el que murieron 681 personas en 2021. Asimismo estos datos apuntan que de un total de 2,967 víctimas mortales producto de accidentes de tránsito, el 33,9% ocurrió de 6:00pm a 11:59pm, el 27,6% de 00:00 am a 5:59 am, lo que indica que las horas de la noche y la madrugada son las más peligrosas para conducir en nuestro país.