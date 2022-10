José Laluz y el PLD: un colmado, un rap y una expulsión

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Durante mañana y la tarde del viernes trascendía la información de que el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dispuso la “desafiliación” de esa organización del comunicador y pasado diputado José Felipe Laluz Núñez.

En un comunicado de prensa difundido en medios de comunicación, ese organismo sostuvo que la expulsión se hizo en “en virtud de su renuncia tácita y notoria” en audios y videos a los que tuvieron acceso.

Tras la derrota electoral del 2020, el exlegislador fue tomando una serie de posturas en medios de comunicación criticando el accionar del expartido oficialista desde ese punto (julio de ese año) en adelante.

Sus primeras quejas llegaron cuando en medio de una discusión con el excandidato a senador del Distrito Nacional, Rafael Paz, expresó que el PLD debe llamarse “lo que diga Danilo" o el “Colmado de Danilo”; esto luego de que en medio del congreso interno Laluz entendiera que aquellos que ingresaron al comité central lo hicieron porque seguían “las directrices” del expresidente Danilo Medina.

En ese torneo electoral interno, varios exfuncionarios de los gobiernos de Medina encabezaron esas votaciones, como fue el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez; la exministra de la Juventud, Robiammy Balcácer; el propio Rafael Paz, quien luego terminó en Fuerza del Pueblo; el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas; el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Channel Rosa Chupany; el exministro de Obras Públicas, Ramón Pepín y el exdirector de comunicaciones del Palacio Nacional, Roberto Rodríguez Marchena.

“A partir de hoy deberían cambiar el nombre al PLD y comenzar a llamarlo: La Fuerza de Danilo, El Escudo de Danilo, Lo Que diga Danilo, Danilo CxA o El Colmado de Danilo”, manifestó Laluz en su cuenta de Twitter, la cual ha sido una de sus tribunas favoritas.

Pocos días después de ese intercambio, Laluz aparece como invitado en el programa “Me Gusta de Noche”, conducido por el comunicador Joel López, donde grabó un rap en donde criticaba el rumbo que iba tomando el PLD.

“Ya son más de 20 años que tengo en este partido y no es justo que me vaya por la culpa de Danilo…y no se trata de que pienses que me creo superior, pero aceptemos que hace tiempo el partido colapsó. Se los juro por mi madre que yo no me quiero ir, pero con los brazos abiertos me están esperando allí”, decía el verso cantado por el exlegislador en el show televisivo.

Desde dentro del PLD, se ha señalado que el organismo ético no hizo “más que acoger una renuncia que no se presentó”. Uno de esos comentarios se produjo en abril del 2021 durante una participación en ZOL de la Mañana.

“Yo no he vuelto a pisar el PLD, hasta que esa cúpula esté ahí no vuelvo. Si les da la gana que me boten, no me importa. No vuelvo hasta que estén ahí los usurpadores de la voluntad interna del PLD”, fue lo dicho por Laluz.

Luego en el mes de mayo, este manifestó en varios espacios comunicacionales que no se ha ido del PLD por no “escribir una carta de renuncia” y en julio exclamó que “no volvería más” a ese partido y que no lo haría hasta que el expresidente Medina “salga de allí”.

“No he mandado una carta de renuncia, pero yo no he vuelto más al PLD ni tengo ningún vínculo con ellos. O sea, Yo me fui y mientras Danilo este ahí yo no vuelvo. Y yo creo que no se si vuelva. Yo en cualquier momento mando una carta, eso para mí no tiene relevancia, eso es una formalidad, lo importante es el tiempo de hora por día, por semana, por mes, que tú le dedicas a un proyecto político en el cual crees, y yo que le di toda mi vida adulta al PLD, tengo dos años y pico que no escribo una línea por ese partido ni hago ningún tipo de actividad. Yo no formo parte del PLD”, expresó Laluz en Zol de la Mañana, programa radial del cual él forma parte del panel de opinadores.

Aspiraciones

En ese mismo congreso por el cual Laluz denominó al PLD como un “colmado”, el mismo se presentó como candidato a la secretaria general pero luego se retiró por “falta de transparencia del proceso”.

“Todos contentos en el colmado, luego de mi renuncia, todos los que quedan son hijos del dueño”, exclamaba Laluz en sus redes sociales.

Años antes, el mismo había intentado ser el candidato a senador del partido morado por el Distrito Nacional de cara a las elecciones del 2016, sin embargo la cúpula del PLD decidió darle esa aspiración al entonces senador, Reinaldo Pared Pérez e inscribió a Laluz como candidato a diputado.