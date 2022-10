Director de Migración afirma que los ilegales serán sacados del país

Santo Domingo

Un día después de que la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, solicitara al gobierno dominicano atención y servicios para los migrantes haitianos, el director de Migración, Venancio Alcántara, afirmó que aumentarán las deportaciones de todos los extranjeros que estén ilegales en el país.

Alcántara prometió que Migración continuará y aumentará las deportaciones de todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país y que las mismas se llevan a cabo respetando los derechos humanos de cada uno de ellos.

“Cuando llegamos a la Dirección General de Migración iniciamos un trabajo con la meta de cumplir la ley y desde que llegamos hemos estado haciendo eso, siempre respetando los derechos de los ciudadanos extranjeros”, dijo Alcántara.

Explicó que al momento de realizar los operativos y trasladar a los detenidos a los centros de intervención, se les brindan desayunos, almuerzos y cenas correspondientes, ya que permanecen en estos lugares por espacio de un día, donde son procesados y al día siguiente enviados a su país de origen.

Cada mes deportan más

Al ser abordado por periodistas en un acto celebrado en Barahona, Alcántara informó además que en los últimos meses se ha fortalecido la labor de la Dirección General de Migración, llegando a alcanzar hasta mil deportaciones diarias.

Indicó que en el mes de julio se habían deportado 9,000 ciudadanos extranjeros que permanecían en el país de manera ilegal; en agosto se incrementó a 9,500; en septiembre subió a 9,900 y en octubre se registraron 15,500 extranjeros ilegales deportados.

Macuteo se acabó

Asimismo, el director de Migración calificó como especulaciones los cuestionamientos sobre si los militares que realizan los operativos en las calles reciben sobornos para liberar a los extranjeros.

“Nadie cobra 5,000 pesos por la (no) repatriación de un haitiano. Eso no es verdad, allá no se hace eso. Allá (en Migración), si había antes macuteo, se acabó”, afirmó Alcántara.

Pedido de Estados Unidos

El jueves, el gobierno de los Estados Unidos pidió a la República Dominicana seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes, “protegiendo a los más vulnerables” de las comunidades, incluida la población haitiana.

“Esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”, dijo ayer la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, en Palacio Nacional, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

La representante de los Estados Unidos alentó al gobierno dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales, que facilitaría el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños.

“Los Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para actualizar esta ley, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y continuaremos haciéndolo”, indicó Zeya.

La frontera

El mercado binacional celebrado en Pedernales ayer operó con normalidad, donde comerciantes haitianos compraban en los establecimientos de venta productos manufacturados que están ubicados en la cercanía con la división, como son espaguetis, fideos, harina de maíz y otros.

Los haitianos también compraban víveres, ropas usadas y otros productos manufacturados como bebidas, gaseosa, leche en menor cantidad que los pasados días cuando el mercado había reanudado sus actividades.