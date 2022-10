Dominicanos se quejan por ineficiencia de embajada dominicana en Chile

Redacción Digital

Una oleada de quejas contra la Embajada de República Dominicana en Chile han sido externadas a través de las redes sociales por decenas de dominicanos que avisan de supuestas deficiencias en los servicios consulares y largas horas de espera por respuesta a los procesos.

La embajada internacional había informado a los dominicanos residentes en la República chilena que a partir del 1 de noviembre de este año dejaran de emitir cartas de ruta, a menos que sea por casos de emergencia, obligando a los nacionales a dar mantenimiento desde Chile a sus pasaportes vencidos si tienen prontas intenciones de viajar hacía el país.

No obstante, a través de su cuenta de TikTok, una dominicana que aseguró vivir en la provincia chilena de Punta Arenas realizó una serie de denuncias, entre ellas que el procedimiento de renovación de pasaportes dominicanos, que normalmente no tarda más de 7 días laborables, “en Chile está durando hasta dos meses”; atrayendo un séquito de dominicanos que aparentemente también viven en dicho país y han tenido las mismas experiencias.

“¿Cómo es eso que no podemos viajar ahora con carta de ruta a la República Dominicana? ¿Cómo qué no? ¿Por qué, porque ustedes hicieron su negocio con los pasaportes de nosotros y sí o sí tenemos que sacar los pasaportes?”, dijo bajo el usuario @smerlyn_domi13, agregando que es madre de dos niños y que viajar a Santiago, capital de Chile, le requiere de una serie de gastos que ni siquiera son recompensados con la pronta entrega de los pasaportes, más bien todo lo contrario.

“No tengo a nadie que me reciba en Santiago, tengo que ir a pagar alojamiento, súmenle los pasajes para tres que están bien caros, comprados de un día para otro. Buscar alojamiento que mínimo, una habitación mala me va a costar a mi 25 lucas por día, más los días de mi trabajo que estoy faltando, que me los van a descontar, no me lo van a regalar”, reportó Smerlyn alegando más adelante que “lo lindo es que cuando tú haces ese sacrificio de ir a Santiago, tu no vienes con el pasaporte”.

Según su testimonio, luego de regresar a su residencia deben esperar entre dos meses “porque ni ellos mismos saben que fecha es que te va a llegar el pasaporte”, mientras beben mantenerse haciendo “hasta que ellos quieran responderte y decirte que tu pasaporte va a estar ahí”.

Aunado a esto, con tono irónico, la dominicana recomendó a sus compatriotas en chile no comprar pasajes para venir a República Dominicana confiando en el proceso.

“Y así ellos dicen que no se puede viajar con carta de ruta, al menos que se muera alguien. ¿Entonces tiene que morirse alguien para que ellos te den una carta de ruta? Eso es injusto, ¿y a quién le duele uno? ¿Dónde uno se queja? ¿Cómo lo voy a hacer? Tres pasajes, alojamiento, hay que buscar el dinero del pasaporte y quedarte en ascuas esperando cuando a ver cuándo te van a llegar los pasaportes para recién ahí comprar el pasaje”, finalizó.