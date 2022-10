Padres no envían a sus hijos a escuela

Blanco Arriba, Tenares, RD

La Asociación de Padres y Tutores de la escuela Pablo Ramón Romero, en la comunidad de La Jíbara de este distrito municipal, decidieron no enviar a sus hijos a recibir docencia hasta que las autoridades del Ministerio de Educación, entreguen el nuevo plantel que está en un 95 por ciento de su terminación.

Madelin Villa, presidenta de la Asociación de Padres y Tutores, destacó que el nuevo plantel, que se encuentra a 100 metros del actual, solo le resta un 5% de su construcción, aseguran no entienden porqué las autoridades no concluyen y entregan el centro educativo.

De acuerdo a la representante de los padres, el centro está en muy mal estado, por lo que los padres de familias tienen que turnarse e ir cada día a dicha escuela, para mantenerlos vigilados en hora del recreo, y evitar que alguno pueda “derricarse” por una de las pendientes parte atrás de la escuela, o por una letrina que se encuentra en muy malas condiciones. Villa dijo que en más de 5 ocasiones durante los últimos meses se han reunido con las autoridades educativas de Tenares, los cuales les han prometido que resolverán el problema para entregar dicho plantel, pero hasta el momento esto no ha sido posible. “Nosotros no le echamos la culpa de la situación a las autoridades de Educación de Tenares, no, más bien es allá arriba (Santo Domingo) que nos tienen el juego trancado, para la terminación final de la escuela”, dijo.

Obra

Escuela Pablo Ramón Romero

Demora.

Precisó, que, en reunión con el ingeniero y las autoridades, estas prometieron que al otro día depositarían 7 millones de pesos al responsable de la construcción; sin embargo, ha transcurrido más de un mes y todavía. el pago no se ha efectuado.