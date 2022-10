Villa Mella sigue bajo miedo

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo

Ramona Reyes, quien es residente en San Felipe de Villa Mella, dice haber “perdido la fe” en las autoridades, ya que delincuencia y violencia no son nuevas, pero con el paso del tiempo han incrementado a niveles que provocan incertidumbre y miedo.

“Eso de los atracos por aquí es viejo. Yo cumplo 30 años viviendo aquí en San Felipe. Eso de los ladrones nunca ha tenido madre, pero los que de verdad se están robando el show son los vendedores de droga, lo que menos usted crea aquí es un punto y ellos en sus líos se llevan a cualquiera, ni la Policía ni nadie hace nada”, dijo Reyes.

De los más afectados con estas situaciones son los comerciantes y los transeúntes. Para Rogelio Rivas, quien es dueño de un puesto de neumáticos en el barrio, los planes policiales no son efectivos para su demarcación.

“Esas cosas que hace la Policía, como “Barrio Seguro”, nada más funcionan los primeros días de haber salido, después el resto del año tú ves la gente con el grito al cielo por los “ladroncitos” que se llevan desde la cubeta del patio hasta la vida de alguien”, declaró Rivas.

Los sitios que son resaltados por las personas como donde se debe tener mayor vigilancia y atención son “La 28”, Mata los Indios, Punta de Villa Mella y San Felipe.

Otra de las inseguridades que narraron los ciudadanos entrevistados es que temen usar el transporte público, porque este es otro método utilizado por los malhechores para timar a los pasajeros y dejarlos sin sus pertenencias.

“Yo me subí al carrito, éramos tres personas, me dieron “burundanga y me dejaron botado sin celular y sin cartera”, reveló Gerardo Martínez.

La supuesta asociación de los cuerpos del orden y los delincuentes es otro de los temas que preocupa a los moradores de Villa Mella, ya que estos hablan de que los vándalos son “complot” de agentes.

“Los policías son aliados de los vendedores, les cobran su peaje a los tígueres y de ahí para adelante usted es el que debe cuidarse. Ahora están haciendo un “mediante”, por todo lo que paso, pero vuelva dentro de un mes y verá lo mismo o peor”, expresó Martínez. Los diversos establecimientos han ido abriendo paulatinamente, pero aún se mantienen en ascuas por temor a otro toque de queda impuesto por los desaprensivos. “Mi temor es que vuelva y pase lo mismo. Mira ahora como los que vendemos bebidas hemos salido afectados, uno trabajando y sale uno perdiendo”, expresó Carlos Pérez.

El tiroteo que dejó

tres muertos el día 16

El domingo 16 de este mes, un tiroteo en un colmadón de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, dejó un saldo de tres personas muertas, una de ellas agente de la Policía, y cinco heridas, entre las que se incluye un militar.

Los fallecidos son el raso policial Carlos Manuel Núñez de la Cruz y los civiles Yorki Otaño y Víctor Manuel Marte Martínez.

Sepa más

El 3 de noviembre

El gobierno ha anunciado que el 3 de noviembre próximo comenzará a implementar un plan de seguridad en Santo Domingo Norte con el propósito de enfrentar la delincuencia y la criminalidad.

Mesa seguridad

Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía, dijo que el plan de intervención fue decidido en una reunión sostenida con las autoridades municipales por la llamada Mesa de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Interior.