Residentes en Villa Mella a favor y en contra con la reducción de horarios en ventas de bebidas alcohólicas

Anyara Solano

Santo Domingo, RD

Ante la ola de actos delictivos en el país y específicamente en el populoso sector Villa Mella en Santo Domingo Norte (SDN), el Ministerio de Interior y Policía redujo de manera temporal el expendio de bebidas alcohólicas hasta la medianoche.

No obstante, en un recorrido de Listín Diario por algunos de los comercios y establecimientos de bebidas alcohólicas, los propietarios, así como encargados, residentes en la zona, se mostraron a favor y en contra de la medida dispuesta por el Gobierno.

“Yo lo considero bien. En realidad, no me conviene porque yo tengo un negocio de bebida, pero nosotros no cerramos tarde, lo más tardar es a las 8:00 p. m. o 9:00 p. m. y habrá más tranquilidad en la zona, aunque por aquí es tranquilo”, dijo la esposa del dueño, Irma Moreta.

Otro que estuvo a favor es el peluquero Aníbal Feliz, quien al recortar a un cliente desde tempranas horas se tomaba con un vaso de cerveza y lo colgaba en el estante con los productos.

“Bueno, es favorable porque se va a reducir un poco la delincuencia, no del todo. El patrullaje debe de ser constante, ellos vienen y vuelven los leones para afuera”, expresó.

Además, en otro de las barberías de la zona, algunos de los que esperaban por recortarse se mostraron a favor de la medida en vista de que, según los consultados, servirá para disminuir la delincuencia.

Villa Mella se ha convertido en un sector desafiante para las autoridades policiales, y es que los constantes robos en lugar no permiten que los ciudadanos caminen por las calles sin temor a que los delincuentes le desalojen de sus pertenencias.

En contra

“Eso es una pésima idea porque uno no tiene que pagar por lo que hacen los delincuentes. Si uno iba forzado porque el horario era hasta las 2:00 a. m. imagínate ahora”, enfatizó el encargado del colmado Punta, Punta, Wilmerd René

En el mismo ambiente, precisó que el patrullaje policial debía de ser constante.

“Ellos tienen que mantenerse en mano dura con los delincuentes y dejar que uno trabaje”, dijo mientras sostenía en sus manos un taco (palo de billar).

En el tiempo que este diario estuvo en el lugar, se visualizó un ambiente relajado, y ciudadanos sentados escuchando bachata a todo volumen.

“Hay que acatar la medida, desde anoche ya ellos están custodiando a ver si íbamos a cumplir con el horario “, comentó René.

De su lado, el encargado del colmado “El Fuerte” también calificó como desfavorable las medidas, debido a que ocasionará pérdidas económicas para él y demás vendedores.

“No es favorable que reduzcan el horario, porque nosotros dejamos de vender y si nosotros no vendemos, no ganamos. Ellos lo que tienen es que brindarle seguridad policial a uno”, resaltó.

Otra que se añade a la lista es la ciudadana Eri B, quien tomándose una cerveza en el colmado Stop 27 considera que a aquellos que se abastecen de los negocios nocturnos provocará reducción de sus ventas.