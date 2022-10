Villa Mella retorna a faenas aún bajo estado de tensión

Anyara Solano

Santo Domingo, RD

A pesar de que los establecimientos y centros comerciales del sector Villa Mella en Santo Domingo Norte (SDN) reabrieron sus puertas para continuar con la venta de sus productos, la tensión, miedo y temor por los constantes actos delictivos que suceden allí, continúan reinando en la comunidad.

Con los ojos bien abiertos, atentos a cualquier movimiento extraño, los residentes de Villa Mella retornaron a su normalidad, pero con la incertidumbre de no saber qué pasará, esto a 6 días de que se produjera un tiroteo donde resultaron heridos y muertos en el colmado Nuevo Mundo, situado en la comunidad de Vietnam, en San Felipe de Villa Mella.

“Los asaltos aquí son en el día, en la noche a todas horas, pero el que sufre es uno.

Nosotros vivimos trabajando y los que salimos a trabajar somos los que pagamos, a los que nos pasan las cosas”, dijo un vecino, que no quiso identificarse.

“Ahora es que estamos un poco tranquilos, pero eso fue porque hace media hora pasaron un grupo de policías”, agregó.



Un ultimátum

Tras ocurrir el sangriento hecho y circular el pasado jueves un audio en el que un sujeto habla de un plan de venganza por lo sucedido, según expresaron algunos comunitarios consultados, esto les obligó a cerrar las puertas de sus hogares, comercios y concluyeran las actividades en los demás recintos por miedo a los desquites o saqueos de los delincuentes.

Además de las tiendas de electrodomésticos, ferreterías, farmacias, colmados, estaciones de combustibles, barberías, salones de belleza, puestos de ventas de comida, talleres de mecánica, también los centros educativos de la zona no lograron brindar la docencia como de costumbre.

“Ayer cerramos después del medio día por los comentarios y la nota de voz que circuló, tampoco dieron clases, ayer no se pudo ir a ninguno del colegio aquí”, comentó Edward Paniagua quien labora en el colmado La Javilla.

A la amplia lista de colmados que pararon sus ventas se añade el de “Rodríguez” y “La Javilla”.

Como si se tratara de una película o un juego sin control, el audio se divulgó por todas las redes sociales.

Esto es lo que se escucha del audio: “Oye klk, hoy no se hizo nada, tu sabes, porque la Policía intervino y de todo, pero mira mañana se va todo el mundo a pique manito, porque nosotros no andamos en sentimiento, tu sabes que estamos dolidos con el tiguere de nosotros, entiende. Mañana se van todos los negocios, gente que aparezcan están aplomados. No andamos en sentimientos para que esté claro.

“Ya yo tengo los tigueres mío activados; mañana vamos hasta a tirar hasta bombas, mañana estamos arrasando desde la 28 hasta Villa Mella; vamos a bajar para Villa Satélite y todas esas áreas para que tu estés claro, mañana lo que hay es bobo. Nosotros vamos a matar a dos o tres gentes, entiende, y después que entierren el muerto es que va hacer bobo, para que estés claro, es en venganza que andamos”.

“Nos mataron al loco de nosotros y tenemos que balear a un par de gente y estamos claro todos los que estaban cerca. Es bobo lo que hay para que estés claro. Así que tú eres el que sabe si quieres moverte con nosotros mañana, si o no; estamos llenos de valor todos, encapuchado a robar y romper en todos los lados manitos”, declaró un sujeto, sin identificación, en una nota de voz que circuló sin restricción.

Reflejo del problema

Bajo un panorama solitario, solo con los residuos del polvo que flotan de las calles en mal estado, así permaneció el sector de Villa Milla y Los Guaricanos.

“Bueno, después qué pasó la muerte, es que los delincuentes se han desacatado; empezaron hasta a romper colmados, asaltar”, dijo Johnson, dueño de una boutique de ropa masculina en Mata Los Indios, quien organizaba los artículos para retorno con las ventas.

A la vez, declaró que las olas de robos ocurren de manera constante en el sector.

“El día de ayer (jueves) nos mantuvimos trancados y después de las 1:00 de la tarde sacamos a los niños del colegio“, dijo un residente de la calle José Reye, de Los Guaricanos, mientras se mantenía con las verjas de su hogar cerradas.

Detalles

Delito

Un mal social.

La delincuencia se refieremos a todo aquello relacionado con las acciones delictivas y con los individuos que las cometen, conocidos como delincuentes. La palabra, como tal, proviene del latín delinquentia.

Los delincuentes son personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, y que por ellas son penados por el sistema de justicia de cada país, lo que implica el cumplimiento de castigos o sanciones dependiendo de la gravedad de la falta