Asaltan a exsubadministrador del Banreservas en su departamento

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ex subadministrador del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), José Manuel Guzmán Ibarra, informó este viernes que fue víctima de un asalto.

Guzmán Ibarra, quien se desempeñó en el referido puesto por más de diez años, indicó en un mensaje colgado en Twitter, que el incidente ocurrió cerca de la 3:00 a. m., cuando un par de criminales irrumpieron en su hogar.

Asimismo, el asesor financiero explicó que pudo defenderse de uno de los maleantes, pero al notar la presencia del otro no mostró resistencia.

Afirmó que ambos ladrones procedieron a restringirlo al atarle las manos y los pies, además de taparle la boca.

Por suerte, según el economista, no resultó herido.

“Cerca de las 3:00 a. m. dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve. Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien”, escribió Guzmán Ibarra.