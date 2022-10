Jean Alain ante tribunal: Prefiero morir en una cárcel a salir por estar enfermo

Jazmín Díaz

Santo Domingo, RD

El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el supuesto entramado de corrupción en la pasada gestión de la Procuraduría, expresó que solicita salir de la cárcel porque “la ley así lo manda” y no porque esté “enfermo”, como ha sido señalado en varias ocasiones por diferentes ciudadanos en redes sociales.

“Yo quiero que se sepa públicamente que hace apenas tres meses, que bajo un acuerdo de confidencialidad que yo pedí, yo estuve interno dos días; y le pedí al Ministerio Público silencio y lo respetó, confidencialidad total, porque a mí no me interesa que nadie piense que yo estoy diciendo que estoy enfermo para salir de la cárcel, no; yo quiero salir, merezco salir, porque la ley así lo manda…prefiero morir en una cárcel que salir por enfermo”, exclamó el exprocurador.

Rodríguez declaró ante Amauris Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que fue hospitalizado por dos días debido a un dolor provocado por una insuficiencia renal, la cual fue la misma enfermedad por la “falleció su padre” el pasado mes de mayo.

“Y pedí silencio sobre ello porque trabajo, vivo y respiro con transparencia y la verdad”, añadió el exfuncionario.

Rodríguez indicó que la ley establece que hasta que no se “demuestren los hechos los imputados tienen presunción de inocencia” y aclaró que en su caso no existe “la presunción de inocencia, manifestando que lleva privado de libertad 16 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Además, aseguró que nunca ha tenido la intención de escapar de la República Dominicana “como han hecho creer”.

La defensa del exprocurador había pedido la libertad pura y simple de manera principal. De no ser acogida, solicitaron que se le imponga el impedimento de salida, presentación periódica, o una garantía económica.