Ciudadanos “no aparecen registrados” en el padrón electoral de consulta del PLD en Santiago

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Varios ciudadanos a quienes les corresponde votar en el Centro Educativo Enriquillo, ubicado en Los Ciruelitos en Santiago, se quejan porque más de 40 personas “no aparecen registrados” en el padrón electoral para la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrado en el día de hoy.

Cecilio, uno de los que vive esta situación, mostró su indignación al no aparecer ni en el sistema ni en el padrón electoral, por lo que exige su derecho al voto y que si no se toma “cartas en el asunto”, llegará hasta las últimas consecuencias.

“¿Cómo es posible que violen nuestro derecho de esa manera? Eso no me había sucedido antes, no entiendo el motivo”, proclamó el señor.

Tal es el caso de Inmaculada, quien tenía desde las 8:00 de la mañana y todavía a tempranas horas de la tarde no le habían “resuelto” nada, por lo que alega que hay “un truco raro” y que deben ver “qué harán con ellos”.

Asistencia

Según Domingo Rodríguez, presidente de uno de los Centros de Comisión de Consulta (CCC), en este recinto ha habido una “buena asistencia”, más de la esperada.

“Creíamos que el partido estaba rezagado, pero no nos hemos podido beber ni una botella de agua. Hemos trabajado corrido. Esto está como si fueran elecciones presidenciales definitivas”, aseguró Rodríguez.

Además, indicó que poseen 2,912 votantes inscritos, pero que será hasta el final que sabrán la cantidad exacta de los que se dieron cita.

En cuanto a los resultados, Rodríguez informó que a partir de las 6:30 de la tarde sabrán cuál candidato resultará ganador en esta localidad.

“Un reporte dirá cuántos votos sacó cada candidato automáticamente. Se cuenta electrónico y manual, estos deben coincidir. De lo contrario, hay que acogerse a lo que diga la parte electrónica”, añadió.

El ambiente en este centro electoral luce con poca seguridad, aunque “pacífico”.

Asimismo, hay decenas de simpatizantes en las afueras con gafetes del candidato de su preferencia.

Incidentes previos

En las elecciones internas de esta organización política, el 13 de diciembre de 2015, un hombre resultó muerto de un disparo en la cara, en un incidente ocurrido en este mismo centro de votación.

La víctima fue Erasmo Antonio Medina Espinal, de 39 años, quien pertenecía al equipo de trabajo del, en ese entonces, pre candidato a la alcaldía de Santiago Abel Martínez. Supuestamente, el hombre recibió el disparo cuando trató de impedir que un grupo armado se robara las urnas de una de las mesas de votaciones.

Familiares y amigos de Medina Espinal responsabilizaron de inmediato a Ramón "Monchy" Rodríguez de esta muerte y de otros incidentes que se generaron en el desarrollo del proceso. Más temprano en la mañana, ese centro de votación registró que una persona agredió a otra de una bofetada en medio de una discusión.