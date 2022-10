Guido Gómez advierte que competirá con Abinader por la candidatura presidencial del PRM

Santo Domingo, RD

El dirigente del Partido revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, afirmó que está decidido a “construir una oferta programática al interior del partido, vinculada a los sectores populares, que reivindica el centro liberal y progresista, pero que fundamentalmente impulse las reformas pendientes en el país que han sido postergadas”.

Reveló que dirigentes del PRM lo visitaron y le dijeron que no se podía permitir la votación universal en el partido para escoger a la Dirección Ejecutiva, sino una asamblea de delegados, porque supuestamente perdería el presidente Luis Abinader.

Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Gómez Mazara manifestó que su proyecto político tiene mayor conexión con las bases populares del país, mientras que el presidente Abinader se proyecta hacia los sectores corporativos.

“En la base y la dirección media del partido, las cosas que yo puedo postular en la defensa de lo que ellos representan, está más cerca de las cosas que plantea Luis (Abinader)”, apuntó Gómez Mazara.

Expresó que “cuando se combina la situación económica, conflictos de carácter social, insatisfacción de la base del partido y una cúpula partidaria que solo asume la genuflexión como regla de convivencia, las cosas no andan bien”.

Sostuvo que el Presidente “tiene una concepción más próxima a sectores corporativos del país, producto de su experiencia. Él está más cerca de ellos que de la base social electoral del partido”.

Recordó que la razón de fundar el PRM fue superar las viejas prácticas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de concentrar todo el poder en una persona, por lo que reivindicó el espíritu de pluralidad.

Dijo que aunque Abinader está construyendo una “posibilidad sobre la base de la creatividad en materia de encuestas, eso le está haciendo mucho daño”.

Gómez Mazara explicó que se está tratando de presentar a Abinader, con encuestas, como “el ente imbatible en la contienda interna (para escoger el candidato presidencial de 2024), y eso no es así”.

Manifestó que “dos años antes de las elecciones (pasadas) Danilo Medina estaba más cerca del cielo que de la tierra y hoy no puede salir a un supermercado”.

El dirigente del PRM indicó que vio una encuesta en la que dice que el 64% de la base y dirección media del partido “está insatisfecha y no se siente representada”, y un 52% de la base perremeísta sostiene que “no va a un proceso de reelección”.

Gómez Mazara dijo que en la cresta de la popularidad Abinader ganó las elecciones con un 52% de simpatía, pero luego de dos años de gobierno “todo el mundo sabe que no ha incrementado su simpatía”.

“En América Latina ningún gobierno ha tenido éxito en el marco de un proceso inflacionario. Esa es la realidad. El Fondo Monetario Internacional proyectaba un crecimiento de 5.3% de la economía. Ya no lo dice”, puntualizó el dirigente del partido de gobierno.

Advirtió que el 2023 “va a ser un año de muchas dificultades” y a su juicio “el éxito electoral no se sostiene cuando hay hambre, hay escasez y hay dificultad” y si el gobierno de Abinader no lo está percibiendo, “allá ellos”.

Respecto a la elección del candidato presidencial, Gómez Mazara dijo que el reglamento dice que se abrirá la inscripción a partir del día 30 de este mes y que la escogencia se hará con todos los que estén en el padrón.

“Yo espero que el método (para escoger al candidato presidencial) sea universal, directo y secreto… yo no me voy a quedar tranquilo como me quedé para la dirección del partido”, advirtió el dirigente del PRM.

Consideró que la forma democrática de escoger al candidato presidencial es mediante el voto universal, porque “la maña de los partidos ya no se puede imponer a la sociedad”.

Gómez Mazara expresó que Abinader debe ir a una competencia democrática para la elección del candidato del PRM a pesar de las ventajas de contar con el gobierno, los funcionarios y “el aparato”.

Sobre las primarias del PLD para escoger su precandidato presidencial, el dirigente del PRM sostuvo que debe ganar Abel Martínez frente a una Margarita Cedeño que “está respaldada por el danilismo”.