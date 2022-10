PLD aclara que quien vote en las consultas no será afiliado al partido

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Ante los rumores que han circulado en las redes sociales, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió un comunicado en donde aclararon que el proceso de “consulta ciudadana”, en donde se elegirá al aspirante que encabezará la propuesta presidencial del expartido oficialista, no es un proceso de afiliación a esa entidad política.

“Participar en nuestra consulta no implica, en ningún momento, afiliación alguna al PLD. Por el contrario, es un ejercicio democrático sin precedentes que le dará la oportunidad a la ciudadanía para medir la simpatía de nuestros aspirantes”, indica el mensaje difundido mediante la cuenta oficial de Twitter del PLD.

En ese mismo sentido, su secretario jurídico José Dantés Díaz calificó de “reprochable” el hecho de que el senador por La Vega del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, supuestamente haya compartido una imagen falsa promoviendo “que todo aquel que vote en ese proceso, será incluido al padrón del expartido oficialista.

“Aunque no lo haya puesto en sus redes, el amigo Rogelio Genao está difundiendo información falsa. Por lo tanto, reiteramos: Cualquier persona que no pertenezca a un partido político puede participar en la Consulta Ciudadana del #16OCT y eso no implica adhesión al PLD”, expresó el también miembro del comité político en su cuenta de Twitter, por donde llamó a la población a participar en el proceso del domingo.