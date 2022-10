David Sosa a Luis Abinader: “En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2,000 pesos el metro”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El senador por la provincia de Dajabón, David Sosa, respondió este miércoles las acusaciones hechas por el presidente Luis Abinader de que el trabajo en la construcción del muro fronterizo no ha ido “más rápido” porque el legislador incita a los lugareños a cobrar más al Estado por los terrenos.

Al agotar un turno en el hemiciclo, Sosa resaltó cualidades del presidente y lo invitó a sacar la política del tema migratorio al asegurar que seguirá apelando a que no se maltrate a alrededor de 35 “casitas” que quiere adquirir el Estado para la construcción del muro fronterizo.

“Usted puede decirme de todo y siempre lo voy a tomar como un consejo, porque para mí usted es un hombre íntegro, sano y serio, para mí usted es un caballero, pero en este caso que los destino de la vida lo han puesto a usted a dirigir y a mí a fiscalizar, tendremos nuestras diferencias, pero nunca dejaré de valorar”, dijo.

Aseguró que lo que pasa en esa provincia es que quieren coger unos terrenos bajo el alegato de utilidad pública para “regalárselo a los poderosos, como ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía”.

“Yo voy a seguir apelando a la sensatez, a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no deje que maltraten a esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento de título, pero sí tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2,000 pesos el metro. Pero con qué van a hacer la casita. Pero señor presidente, tanto yo como esas familias, como esas doñas siempre hemos estado a favor del muro, nadie ha dicho que está en contra del muro”, continuó.

Indicó que pensó que el presidente iba a ir a Dajabón a dar golpes en la mesa y a pedir informes a los militares, a quienes consideró antipatriotas, ya que la promesa era construir el muro en 9 meses y hasta la fecha en esa provincia no hay “ni un kilómetro listo”.

Insinuó, además, que los guardias son responsables del tráfico de haitianos y los mismos “no dejan dormir” a los moradores de su demarcación.

Contó que fue a un destacamento a ver cuántas personas había detenidas por tráfico de inmigrantes y la respuesta fue que ninguna.

“Por eso le digo, señor presidente, que no siga premiando a esos que no han tenido la capacidad ni de llevar a uno preso, porque no es la justicia, no, que estemos claros, es que los guardias lo agarran y los sueltan”, concluyó.