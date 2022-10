Margarita Cedeño: “Dentro de lo bueno, lo seguro es lo mejor”

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A solo días de elegirse el candidato presidencial oficial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que representará la organización en las elecciones del 2024, la aspirante, Margarita Cedeño, considera tener su candidatura segura bajo la justificación de que es la más conocida a nivel nacional.

Durante una conversación con un equipo de listín Diario dijo que todos los aspirantes son “buenos postulantes” y es loable que sea una competencia sana y con mucha equidad, sin embargo, citó a su partido, tras afirmar que “dentro de lo bueno, lo seguro es lo mejor” y de esa manera se identifica: como la mejor y la que más probabilidades tiene de ganar.

“Ya he estado en ejercicio del poder público en varias ocasiones, he estado sirviendo a mi población durante 16 años y lo he hecho desde diferentes aristas del poder (ocho años como primera dama y ocho años como vicepresidenta)”, rememoró Cedeño.

La aspirante indicó que mucha gente le ha reclamado que no tiene una estructura política dentro del partido, no obstante, dijo de manera optimista que siempre ha visto su institucionalidad y que desde su punto de vista ha sido ética en no hacer individualmente otro grupo dentro de la organización ya que existen muchos.

“Siempre fui ética en esa accionar, yo dije no voy a crear más grupos, siempre vi mi institucionalidad… vine aportar al PLD y soy un ente de servicio a mi partido. Jamás haré nada que haga daño al partido y ahora fue el momento, había gente esperándome y que yo saliera”, dijo, y agregó que todo el que se ha unido a su estructura lo ha hecho de corazón.

Con seguridad indicó que representa un liderazgo femenino que busca entender la lógica y el razonamiento de diferentes actores, es decir, la equidad y la igualdad dentro de la diversidad. “Tengo un liderazgo aprobado que por mis obras es reconocido”. “¿Por qué Margarita? Porque hicimos muchos trabajos que quiero continuar y sé que puedo hacer en beneficio del pueblo dominicano desde una mirada inclusiva”.

Opina sobre Abel Martínez

Cedeño reconoció que su competencia en este proceso de consultas es Abel Martínez, aunque no dijo su nombre textualmente, expresó que los simpatizantes se han identificado de una manera u otra con ellos dos.

Puntualizó que su equipo está trabajando para ganar las consultas y que incluso los números de las encuestas que les suministran “algunos empresarios” son reales y que las mismas la posicionan en el primer lugar como una amplia ventaja.

“Ciertamente mi competidor es esa persona (Abel Martínez). Todos son muy buenos pero la población ha elegido entre esas dos candidaturas y el 16 de octubre estaremos todos juntos celebrando”, expresó.

¿Posible unión con otro partido?

“Realmente se deslumbra en el panorama político que los demás partidos que están haciendo oposición vengan apoyar al PLD con la candidatura presidida por Margarita Cedeño porque somos el partido más fuerte de la oposición con una estructura organizada que compite con el actual gobierno”, dijo alegando rotundamente una posible unión con otros partidos creados recientemente.

Agregó que el PLD siempre ha tenido vocación de alianza y no será diferente. “Para ganar en una primera vuelta nosotros estamos dispuestos, listos y capacitados para trabajar de manera que el pueblo retome la confianza, el sentido de oportunidad y desarrollo”.

Propuestas a Educación

Destacó que la educación es un pilar básico de desarrollo sostenible dentro de sus propuestas, que incluye la formación de docentes de calidad debido a que “el nivel educativo de un país te determina el nivel que tengan los profesores”.

Salud

En el ámbito de la salud indicó que el 17 de agosto del 2024 implementaran inmediatamente un programa para la atención primaria de salud de calidad desde la humanización en los servicios dirigido a nivel nacional.

“Me va a tomar un año o año y medio implementarlo a nivel nacional porque habrá que hacer instrucciones adecuadas con las diferentes unidades de atención primaria, entrenar el personal, el registro electrónico del paciente…”, sostuvo considerando que el sistema actual está “muy atrasado” a pesar de las infraestructuras existente.

Aseguró tener un personal médico formándose para contribuir a ese buen servicio en todos los hospitales del país.

Empleos

Dentro de sus planes tiene previsto crear una ley que especial para el emprendimiento. “Aunque es difícil crear la cantidad de empleos económicamente activa que requiera la población anualmente implementaremos una ley de emprendedurismo social, innovación y desarrollo de micro, pequeñas y grandes empresas que tenemos en carpeta”.

Opina sobre el gobierno actual

Cedeño señaló que han querido echar “un poco de sombra” sobre el partido como la única forma que tiene el gobierno actual de sobrevivir porque “no está haciendo nada”.

Indicó que no sabe trabajar sino es de una forma transparente y clara, lo cual quedó evidenciado durante las posiciones que ocupó en antiguos mandatos, dijo.