Maritza dice que alimentación y seguridad serán su prioridad

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El próximo domingo 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizará un proceso de consulta en el que escogerá al candidato presidencial que tenga el mayor apoyo.

Dentro de las seis personas con aspiraciones presidenciales, tres de ellas son mujeres: la exvicepresidenta y exprimera dama de la República, Margarita Cedeño, la exdiputada y exaspirante a alcaldesa por Santo Domingo Este, Karen Ricardo, y Maritza Hernández, quien fue ministra de Trabajo y viene de participar en las primarias de 2019 en búsqueda de obtener la candidatura presidencial por el partido morado.

“Quién no me conoce, quien no conoce mi trayectoria, es porque no quiere”, exclamó Maritza Hernández, quien a pocos días de las consultas, detalló mediante una entrevista telefónica con reporteros de LISTÍN DIARIO por toda su trayectoria política, la cual la ha llevado a aspirar por segunda ocasión a la presidencia de la República.

Hernández indicó que se inició dentro de las filas del PLD como parte de un grupo de estudios en su natal Hato Mayor y que a partir de allí fue escalando posiciones dentro del partido hasta lograr entrar al Comité Central en 2005; además de desempeñar varios cargos en el tren gubernamental, llegando a ser incluso ministra de Trabajo entre 2012 y 2016.

“Ya en 2004 yo fui nombrada como viceministra de Trabajo y desde ahí acompañé al Gobierno a hacer un buen trabajo, sobre todo en el tema de la igualdad de género, la igualdad de las personas LGBT, la no discriminación, la igualdad para personas con alguna discapacidad y muchos otros proyectos desde el Ministerio de Trabajo, cuando fui ministra”, declaró Hernández. “El poder solo se debe de buscar para el servicio social”, dijo.

Reconocimiento

La ex funcionaria explicó que ha participado en la idea de muchos proyectos; pero nunca recibió el protagonismo por participar en ellos.

“Lo que pasa es que uno trabaja en eso y ponían a otros frente a las cámaras, algo normal pero en realidad a mí nunca me interesó eso, porque eso no fue lo que yo aprendí al lado del profesor Juan Bosch cuando ingresé al PLD”, señaló la aspirante presidencial.

“El poder solo se debe ostentar y buscar para el servicio social porque de lo contrario no tiene sentido ni razón de ser, porque poder, para qué; para no apoyar a la gente, para salir de ahí peor que como entraste, no, no hay razón”, exclamó la ex funcionaria.

“Lo que yo sé es buscar votos”, aseguró mientras contaba su trayectoria política. Expresó que a partir de su ingreso en el PLD “lo más que ha hecho” ha sido la búsqueda de votos a favor en lugares “recónditos”.

“Para las elecciones de 2012, el presidente Danilo Medina nos nombró como su enlace de campaña en (San José de) Ocoa y ganamos con un 32%, por siete votos pero ganamos, como pasó en todas las provincias; y allí Hipólito Mejía iba aventajando al presidente Danilo y entonces nosotros hicimos un trabajo ahí y logramos ganar, porque eso es lo que yo sé hacer, buscar votos”, contó la dirigente del ex partido oficialista.

Hernández espera que ese trabajo ella lo pueda traducir para lograr la victoria en la consulta del 16 de octubre y lograr sobrepasar su actuación en votos, con relación a los que recibió en las primarias abiertas del 06 de octubre de 2019.