Gobierno entrega cheques de ayuda a agricultores por daños

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Gobierno Dominicano anunció que invertirá un total de 5,490 millones de pesos en la recuperación del sector agropecuario que se vio afectado tras el paso del huracán Fiona por el país.

El anuncio se realizó durante la entrega de los primeros 300 cheques de ayuda a agricultores, cuyas tareas se vieron afectadas por el paso del fenómeno atmosférico.

De acuerdo con lo explicado por el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, para esa donación se dispone de unos mil millones de pesos.

Duran agregó que hay alrededor de un millón de tareas dañadas por los diferentes efectos ocasionados por el paso de Fiona.

En ese sentido, especificó que el Gobierno entregará 1000 pesos por tarea a cada agricultor, con un límite de 300 tareas por persona. Sin embargo, las autoridades no especificaron la totalidad de los cheques que serían entregados. En la actividad, el presidente Luis Abinader fue enfático en señalar el compromiso del Poder Ejecutivo en la recuperación de ese sector. “Así como yo digo que no se quede ninguna casa sin arreglar, que no se quede ninguna finca sin recuperar”.

Por otro lado, Fernando Durán, al ser abordado por periodistas luego de la actividad, detalló que también de la inversión total están incluidos unos 2,500 millones de pesos que serán utilizados para préstamos a tasa cero para los agropecuarios.