Castigarán el “macuteo” en el Vacacional Haina

Rafael Castro

Santo Domingo, RD

La Dirección General de Migración anunció ayer jueves que el Centro Vacacional de Haina, un lugar de acopio de indocumentados y dominicanos deportados, está intervenido por ese organismo.

Además, indica el ente migratorio que hay una investigación en marcha sobre la comisión de supuestas irregularidades en su funcionamiento, Venancio Alcántara, titular de la institución, declaró que hay una investigación en ese centro, para determinar si existen irregularidades.

Alcántara precisó que el centro fue intervenido hace varios días y advirtió de que aquellos que resulten implicados en anomalías serán transferidos a la justicia ordinaria, sin contemplaciones y sin importar de quién se trate.

Alcántara reiteró que continuará trabajando y harán que se cumplan las normas y leyes migratorias en el país. “Hemos instruido una investigación pormenorizada sobre presuntas irregularidades en el Centro Vacacional de Haina”, indicó.

Serán drásticos

“Quiero dejar bien claro al personal que labora allí que, de determinarse su implicación en estas acciones reñidas con la ley, serán drásticamente sancionados conforme lo establece la ley”, advirtió Alcántara.

Indicó que quien incurre en la liberación de un extranjero ilegal, por paga o cobro de “peaje”, está inobservando la ley 285-04 de Migración y comete el delito de corrupción, lo que, según explicó, “no tolerará bajo ninguna circunstancia”.

El titular de Migración reiteró que a los agentes de la institución se les instruye a dar fiel cumplimiento a los protocolos de lugar, a fin de depurar si estos deben ser o no retenidos por las autoridades, lo que garantiza preservar el derecho de libre tránsito y el respeto a los derechos humanos.

Garantizó, asimismo, que los resultados de las investigaciones se darán a conocer oportunamente.

Advirtió de que no permitirá maltratos ni discriminación contra ningún migrante, sin importar la nacionalidad de que se trate.

Recordó que el gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, es y siempre será respetuoso de los derechos fundamentales.

Listín Diario publicó ayer un reportaje en el que revela como el Centro Vacacional de Haina, que funciona como espacio de acopio para los indocumentados, se ha convertido en un lugar de trueque entre gente encargada de funciones allí y aquellos que necesitan de información de sus familiares.

Los precios que se divulgan entre quienes se dedican a pasar su día con la misión de entender el proceso, la liberación de un indocumentado es ofrecida a un precio de entre 12,000 a 13,000 pesos, en el caso de quienes solo necesitan pasarle comida, objetos de higiene o dinero a sus familiares, estos deben pagar precios en el rango de 500 a 1,000 pesos.

Retenidos

Dato

Algunos hechos.

Una de las quejas más constantes es por el hecho de que a las personas que caen en manos de aquellos con el control de la famosa “camiona”, una unidad de la Dirección General de Migración (DGM), no se les brinda los accesos básicos a alimentación y limpieza.

“Mi hermano tiene dos días aquí, y me está gritando hambre, eso me tiene desesperado, él tiene sus papeles solo que no andaba con ellos arriba”, dijo Charles Hilarie, quien estaba a la espera de conocer la situación de un pariente.

Otra denuncia recurrente es que al momento que se produce la captura de los extranjeros, no se da cumplimiento a los protocolos de lugar para valorar si estos deben ser o no retenidos por las autoridades de Migración.