Obispo de La Vega reclama frente a Abinader que Loma Miranda aun no se ha declarado parque nacional

Indira Vásquez

La Vega

En la homilía de festividad de Nuestra Señora de Las Mercedes, el obispo de La Vega, Héctor Rafael Rodríguez, planteó las preocupaciones que tiene en relación con los altos índices de violencia que vive el país, la corrupción, la independencia de la justicia y el Ministerio Público, la protección al medio ambiente y el Código penal.

Rodríguez afirmó que es muy preocupante el clima de violencia que se está generando en el país y del cual solo nos enfocamos en las manifestaciones, pero no se está profundizando en las causas.

"Lamentablemente, hemos sido testigos del desarrollo de una conducta, que yo llamo visceral, dirigida a ocasionar daños a personas particulares a través de la fuerza física, de la fuerza psíquica, los que mandamos muchas veces, y a través de la fuerza sexual que han ido socavando la cultura de paz de nuestra sociedad", manifestó.

El prelado católico planteó que es necesario frenar de manera inmediata los altos niveles de criminalidad.

"Esta espiral de violencia que vemos a diario hay que detenerla, de lo contrario tendremos que vivir enjaulados, amarrados, encadenados por el miedo a todas esas tragedias", aseguró.

Explicó la necesidad de reforzar modelos educativos y de socialización fundamentados en la educación en valores desde la familia.

Cambio climático

El obispo de La Vega reprochó que los problemas ambientales se impongan frente a la ley y a las autoridades.

“Nos mataron a nuestro querido ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, yo digo bueno, pues, los problemas medioambientales son más fuertes que las autoridades, son más fuertes que la razón, e incluso que la propia ley, me preocupa, me preocupa”, manifestó.

“En nombre de una mina que yo estoy sacando grava, materiales que me lo quiere impedir la ley mato a cualquiera”, precisó Rodríguez.

Cuestionó que aún no se haya declarado Loma Miranda parque nacional como se anunció el año pasado en ese mismo escenario.

“Siento que el anuncio del año pasado, que suscitó un gran aplauso en este escenario sobre la introducción del proyecto en el senado, y que luego pasa la Cámara de Diputados, creo, de convertir a Loma Miranda en un parque nacional fue como un fuego de artificio, que muestra su belleza, pero de manera efímera”, manifestó.

Se preguntó que habrá ocurrido con ese hermoso, necesario y esperado proyecto, y afirmo que solo nos queda esperar y empujar de manera activa para que se respete de esa importante área.

La lucha contra la corrupción

Fue el tercer punto de preocupación de monseñor Rodríguez, quien planteó que aún tenemos deudas pendientes en esa materia, pidió que reine la institucionalidad y la ley, y no lo que quiere imponer cada ministro.

“Considero penoso que algunas personas y hasta instituciones aboguen por mantener un sistema corrupto, torpedeando y boicoteando, de muchas formas, de maneras muy sutiles, a veces que nadie se da cuenta, la lucha que se lleva a cabo”, explicó.

Fue enfático al plantear que “no podemos permitir que la corrupción permee todos los estamentos de la sociedad, no señor, intentando establecer que ella forme parte de la cultura económica y política dominicana, no señor, este país por origen no es corrupto, nuestras instituciones por origen no son corruptas; y que es lo que pasa”.

Ministerio Público independiente

El titular de la Diócesis de La Vega felicitó al Ministerio Público por la ardua labor que desempeñan y su valentía en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.

Señaló que se debe evitar que solo sea el criterio de las autoridades de turno que se tome en cuenta para elegir al ministerio público o los jueces, porque esta forma antojadiza genera la impunidad.

El obispo de La Vega afirmó que “apoya una reforma constitucional exclusivamente para establecer y garantizar la independencia de la justicia y el Ministerio Público”.

Código Penal

Como último, Rodríguez manifestó la necesidad de aprobar el Código Penal, que está consciente no logrará satisfacer todos los segmentos de la población, destacó que es necesario para poder darle un justo tratamiento a las diversas modalidades de delito que están afectando nuestra sociedad y que muchos no tienen castigo porque no están en el código.

Finalizó diciendo “yo creo que es tiempo ya de que este código sea aprobado”.