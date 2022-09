DemCareDom: una alianza por los envejecientes con demencia

Mary Anne Butler

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) tiene como misión institucional buscar soluciones científicas a los desafíos que enfrenta el pueblo dominicano y su entorno global, y formar profesionales líderes, dotados de principios éticos, humanísticos y cristianos, necesarios para el desarrollo material y espiritual de la sociedad. En estos 60 años de historia que celebra nuestra universidad nos hemos caracterizado por un liderazgo que trasciende y nos hemos destacado por el compromiso de abordar los problemas de salud que impactan no solo nuestro país, sino también los de la población mundial.

En vista del aumento de la esperanza de vida en todo el mundo, el envejecimiento ha conllevado a enfrentar grandes retos respecto al cuidado y la atención debida que requieren las personas de edad avanzada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que entre 2020 y 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%, lo que se traduce en que una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En otras palabras, el envejecimiento de la población constituye un reto importante para garantizar que los sistemas sanitarios y sociales estén debidamente preparados para afrontar ese cambio demográfico.

Este envejecimiento de la población empezó a observarse en países de ingresos altos, pero en la actualidad los cambios más relevantes se observan en países de menor ingreso. Se estima que para el año 2050 el 65% de las personas mayores, es decir dos tercios de la población mundial de más de 60 años, vivirán en países de ingresos bajos y medianos.

Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable, haciendo un llamado a aunar esfuerzos entre los gobiernos, la sociedad civil, los profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación y el sector privado para llevar a cabo acciones concertadas, catalizadoras y colaborativas que sirvan para promover vidas más largas y saludables.

Es conocido que el envejecimiento conlleva un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales de las personas y viene, generalmente, acompañado de otras afecciones de salud. Entre ellas, cabe destacar la presencia de depresión y demencia. Por tanto, se hace necesario que el abordaje al envejeciente sea integral y multidisciplinar.

Con frecuencia escuchamos que las personas mayores son frágiles y dependientes. En algunos casos se les tilda de constituir una carga para la sociedad y sus familias. Todo ello impacta negativamente al objetivo de un envejecimiento saludable.

A medida que la población mundial envejece, el número de personas que padece demencia aumenta de manera notable. El padecimiento de este trastorno limita al individuo en su cotidianidad, afectando su memoria, su comportamiento, sus recursos cognitivos (capacidad para procesar el pensamiento), su lenguaje, el sentido de la realidad, entre otros aspectos.

Consecuentemente, todo apunta a que los actuales y futuros profesionales de la salud deben de manejar los distintos aspectos que caracterizan este tipo de pacientes. La demencia está causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer y los accidentes cerebrovasculares.

En la actualidad, se calcula que en el mundo existen unos 47,5 millones de personas aquejadas de demencia. Se prevé que el número de estas personas aumentará a 75,6 millones en 2030 y a 135,5 millones en 2050. La mayoría de esos pacientes vivirán en países de ingresos bajos y medianos. Según la OMS, aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno de salud mental.

Según cifras del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, durante el año 2021 se situaba la prevalencia de demencia en un 8% para la población mayor de 60 años de la República Dominicana. Esto equivale a unos 90 mil casos.

En consecuencia, la salud mental y el bienestar emocional de las personas envejecientes es uno de los principales problemas de salud de cara al futuro. Los sistemas sanitarios no están suficientemente preparados para satisfacer todas las necesidades de las personas con esta discapacidad ni las de sus familiares cuidadores.

Con el propósito de darle visibilidad a esta problemática, iniciamos el proyecto colaborativo DemCareDom entre la Universidad de Furtwangen en Alemania y la Facultad de Ciencias de la Salud de PUCMM en la República Dominicana, el cual ha sido desarrollado con el financiamiento del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán). Como resultado de esta alianza, profesores de ambas instituciones hemos colaborado para preparar el curso en línea denominado: “Lifestyle, Mental Health and Quality of Life among people with dementia and caregivers: knowledge transfer and strategies for implementation of current community care concepts in the Dominican Republic and Germany”.

Este Massive Open Online Course (MOOC), cuenta con un programa que centra sus esfuerzos en educar estudiantes del área de salud de ambas universidades, con el objetivo de mejorar la atención de personas mayores con demencia, logrando concientizar a todos los actores que intervienen en el tratamiento multidisciplinar y el cuidado que requieren los pacientes con demencia.

Contiene elementos no solo conceptuales, sino también interactivos y consejos prácticos para quienes serán encargados de cuidar la salud mental de los adultos mayores con demencia. DemCareDom es liderado conjuntamente por el Dr. Peter Koenig y la Dra. Ulrike Lindwedel, ambos de la Universidad de Furtwangen. Por otro lado, el equipo de la PUCMM está liderado por nosotros y cuenta con la coordinacion de la Dra. Yokasta Germosen, Médico Familiar, Encargada de la Unidad Técnico Asesora de Servicios Comunitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUCMM.

En este proyecto, los estudiantes no solo aprenden a distinguir los síntomas típicos de la demencia, sino a distinguir los tipos de demencia, a conocer las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, así como también hacen hincapié en el trato humano y ético que ameritan los cuidadores familiares y profesionales.

DemCareDom también promueve la defensa de los derechos humanos de las personas diagnosticadas de demencia. Partiendo desde una base científica, este programa guía a sus participantes a generar soluciones estratégicas y creativas que contribuyan con el cuidado de personas envejecientes con demencia.

Este 23 de septiembre llevaremos 11 estudiantes y 4 docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUCMM a conocer el manejo multidisciplinar que se le ofrece a esta población en la Escuela de Ciencias Aplicadas a la Salud de la Universidad de Furtwangen. Esta experiencia servirá para replicar modelos de atención similares en nuestro país.

Estamos convencidos que el abordaje de la población envejeciente debe ser definitivamente una acción multidisciplinar, conjunta y colaborativa, entre todos los sectores que inciden en la misma: la sociedad civil, el gobierno, la salud pública y privada, los medios de comunicación, las comunidades, la familia en general y, por supuesto, las instituciones de educación superior.

En PUCMM formamos los líderes del mañana y, por ello, nos comprometemos a integrar nuestros estudiantes en proyectos de gran impacto social.