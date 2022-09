Los efectos de Fiona se sentirán desde hoy en República Dominicana

Lourdes Aponte / Nayeli Reyes / Faustino Reyes Díaz / Benny Rodríguez / Florentino Duran

Santo Domingo, RD

Mientras se determina cuál será la trayectoria final que seguirá la aun tormenta tropical Fiona, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó a todo el país bajo alarma meteorológica, incluyendo 12 provincias en alerta roja.

Al momento de realizar este articulo, el centro de la tormenta tropical Fiona fue localizado cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 63.8 oeste, a unos 360 km al sureste de Ponce, Puerto Rico y a unos 550 km al sureste de La Isla Saona. Se mueve hacia el oeste, disminuyendo su velocidad de traslación a unos 13 kph.

Los vientos máximos sostenidos son 95 kph, esperándose algún incremento, ya que está transitando por las aguas cálidas del mar Caribe. Los vientos con intensidad de tormenta se extienden a unos 205 km fuera de su centro.

Con la amenaza de la llegada de la tormenta, todo el país comienza a prepararse y a tomar sus propias medidas de prevención, mientras otros esperan cómo evolucionará el fenómeno atmosférico.

En las riberas

En el Túnel, en el sector Capotillo, y otras comunidades ubicadas próximas a la ribera del río Isabela, los residentes afirman que no están preparados para el paso de la tormenta tropical Fiona.

El inminente impacto de Fiona sobre el territorio dominicano se sentirá el próximo lunes y las alertas emitidas por la Oficina Nacional de Meterología (Onamet) y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) han llamado a la preparación a los sectores más vulnerables.

“No nosotros no podemos irnos de aquí porque no tenemos para donde ir. Como no es la primera vez, nosotros estamos preparados para mañana cualquier cosa empezar a subir las televisiones y todo lo que lo que se pueda dañar en sitios altos y el niño, lo mandamos desde hoy para donde una tía; así cualquier cosa nosotros podemos salir corriendo”, afirmó Josué, quien reside con sus padres y un menor.

Las decenas de familia hacen vida a la vera del Isabela y a pesar de afirmar ser conscientes de los daños que puede ocasionar su paso, tras haber vivido fenómenos meteorológicos anteriores, afirman que esperarán hasta mañana para empezar a tomar las decisiones que les protejan de los riesgos.

Las compras de emergencia se ligan con la urgencia de los escolares

Varios centros comerciales se mostraron ayer llenos de clientes. Al recorrer varias tiendas del Gran Santo Domingo se notó que mientras unos prefieren comprar los útiles que utilizarán sus hijos de cara al inicio del año escolar la próxima semana, otros realizaban unas “compras de emergencia” como parte de su preparación para el posible impacto de la tormenta tropical Fiona.

"Yo tengo tres muchachos, trabajo todos los días y estoy aprovechando este tiempo para comprar los útiles", contó Alejandrina Pérez.

Al igual que Pérez, muchos padres estaban en la misma situación, inclusive a sabiendas de que las clases se han pospuesto y en vez de iniciar el lunes, comenzarán el miércoles por los efectos de Fiona.

"Imagínate hay que cuidarse y si salimos vivos esas mellas van para su escuela, hay que comprarles de las dos cosas", argumentó José Reyes.

Sin embargo, una gran cantidad de personas compraban alimentos motivados por la llegada del fenómeno atmosférico Fiona.

"Uno no sabe que pueda pasar, yo estoy preocupado, eso se ve que viene con fuerza", habló Roger Pascual.

Allí las personas se amontonaban para adquirir alimentos enlatados y también los pasillos de panadería y lácteos tenían gran flujo de compradores.

"Lo que pasa es que el dominicano pone candado cuando le roban, usted verá como el domingo bajo el aguacero andan detrás de todo, es mejor salir de las cosas con tiempo, eso solo se le perdona al que no tiene los recursos al momento", indicó Frank Lalane.

Por las provincias

Lo organismos pertenecientes al Comité de Emergencia en la provincia de Bahoruco se reactivan ante la amenaza de la tormenta Fiona, que entraría al país la madrugada del lunes y que actualmente se dirige a la Isla de Puerto Rico.

La gobernadora Juana Cristina Mateo convocó para las 10 de la mañana de hoy a las diversas instituciones que integran el comité de socorro, a fin de desplegar un operativo de prevención.

La funcionaria dijo que se presta mayor atención a las áreas más vulnerables de la provincia, que históricamente sufren los mayores embates de los fenómenos atmosféricos.

“Primero tenemos a Villa Jaragua, cuando llueve se inunda con los arroyos, también el municipio de Tamayo, que usted sabe que es muy vulnerable. Así como otros puntos, donde orientamos sobre la tormenta”, dijo Mateo.

Al mercado de Neyba no solo acuden compradores y comerciantes de Enriquillo, sino también de otras regiones como El Valle, en adición a los vendedores del vecino país de Haití.

Este sábado, miles de personas lo abarrotaron para abastecerse de alimentos, algunas motivadas por el fenómeno.

“Voy a comprar habichuelas, coco, ensalada, sazón; hay que estar preparada por la tormenta”, respondió la señora Guadalupe Peña.

El Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Bahoruco, Yssa Miguel Lama, considera que Fiona no entrará por esta región, pero asegura que la gente está previendo por si ocurriese lo contrario.

“Hasta ahora las personas han ido abasteciéndose, por ejemplo, de focos, cocos y otras mercancías”, dijo el Presidente de Centro Comercial Lama.

En Barahona, tras una reunión efectuada en la sede de la Defensa Civil en esa provincia, el director regional del organismo, Carlos Confidente, junto a la gobernadora Dionnes Maribel González Medrano y el Alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz, desplegaron una serie de medidas preventivas para la referida provincia ante el paso de la tormenta Fiona.

Fernández de la Cruz dijo que como prevención, en el municipio como en la provincia, se adoptaron los protocolos a los fines de prevenir cualquier impacto como consecuencia de las lluvias que deje el fenómeno atmosférico a su paso por la región.

Entre las medidas figuran la poda de árboles, limpieza de cañadas, con identificación y ubicación de albergues, en caso de que haya necesidad de utilizarlos para alojar a personas que pudieran resultar afectadas con las lluvias.

De igual modo, se pasó revista a la logística con la que cuentan las instituciones del Estado en la provincia, sobre todo, se orienta a la población a estar atenta sobre la trayectoria del fenómeno y presta a colaborar con las autoridades.

En tanto que el director general de la UASD Recinto Barahona, sostuvo una reunión con encargados y encargadas de las distintas áreas que conforman esta unidad académica a los fines de instruirlos a la protección de las propiedades de la universidad.

El Maestro Manuel Antonio De La Cruz Fernández, acompañado de la subdirectora académica, Ana Lucía Beltré y la administrativa Biridiana Batista, dijeron que ante los pronósticos de las autoridades es necesario que se protejan las propiedades de la primada de América en Barahona.

Además, en la reunión se acordó que el profesorado no residente que viene desde la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pueda retornar a sus hogares a partir de las dos de la tarde para que puedan estar junto a sus familiares y tomar cualquier medida preventiva junto a los suyos.

En La Romana, El Comité Provincial de Prevención y Mitigación de Desastres informó que cuentan con 56 albergues disponibles en la provincia, garantizando que han tomado las medidas preventivas ante el eventual paso de la tormenta Fiona por el país.

La gobernadora Jacqueline Fernández se ha reunido en varias ocasiones, encabezando las sesiones de trabajos, tomando las acciones preventivas, con los organismos correspondientes del COE y la Defensa Civil, que a su vez cuentan con 80 voluntarios, que iniciaron desde hace varios días las labores preventivas, este sábado incluyeron advertencia a los residentes del sector río Salado, sobre la necesidad acudir donde familiares o albergues en caso de emergencia.

Las autoridades informaron que los hospitales han sido reforzados con personal médico, de enfermería y medicamentos, sobre lo cual rindió un informe en la más reciente reunión, el director provincial de Salud, Francisco Alejandro Hodge.

La gobernadora hizo un llamado a la población a mantenerse atenta e informada a través de los medios de comunicación y los canales oficiales, ante lo que podrían ser vientos de tormenta y acumulados de lluvias.

Las alertas del COE

El COE emitió alerta roja para San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.

La alerta roja es la que se emite cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente.

En tanto, las alertas amarillas, que son las aplicadas por la tendencia ascendente del desarrollo del evento e implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia, son para Sánchez Ramírez, Azua, San José de Ocoa, Duarte, Peravia, Barahona, La Vega y Monseñor Nouel.

A las ocho en amarilla y 12 en alerta roja, se suman las restantes 11 en verde.

En la referida condición se encuentran Hermanas Mirabal, San Juan, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Pedernales, Bahoruco, Dajabón y Santiago.