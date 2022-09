Residentes en la ribera del río Isabela dicen que no están preparados para Fiona

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

En el Túnel, en el sector Capotillo, y otras comunidades ubicadas próximas a la ribera del río Isabela, los residentes afirman que no están preparados para el paso de la tormenta tropical Fiona.

El inminente impacto de Fiona sobre el territorio dominicano se perpetuará el próximo lunes y las alertas emitidas por la Oficina Nacional de Meterología (Onamet) y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) han llamado a la preparación a los sectores más vulnerables.

“No nosotros no podemos irnos de aquí porque no tenemos para donde ir. Como no es la primera vez nosotros estamos preparados para mañana cualquier cosa empezar a subir las televisiones y todo lo que lo que se pueda dañar en sitios altos y el niño, lo mandamos desde hoy para donde una tía; así cualquier cosa nosotros podemos salir corriendo”, afirmó Josué quien reside con sus padres y un menor.

Las decenas de familia hacen vida a la vera del Isabela y a pesar de afirmar ser conscientes de los daños que puede ocasionar su paso, tras haber vivido revueltas meteorológicas anteriores, afirman esperarán hasta mañana para empezar a tomar las decisiones que les protejan de los riesgos.