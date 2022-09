Josué Medina Vásquez, un dominicano envuelto en escándalos políticos en Dinamarca

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Las campañas políticas son períodos muy delicados para los candidatos, especialmente para los que aspiran al puesto más alto de un país, por lo que cualquier contratiempo podría afectar sus ambiciones.

Tal es el caso al candidato a primer ministro de Dinamarca, Søren Pape Poulsen, quien ha enfrentado una serie de escándalos en torno al dominicano Josué Medina Vásquez, quien por varios años fue su pareja sentimental.

Muchos de los problemas han sido recopilados por medios daneses, cuyos analistas políticos han teorizado que esos titulares le podrían costar el tan anhelado cargo de primer ministro a Poulsen, presidente del Partido Popular Conservador.

Entre las críticas más fuertes en contra de Poulsen y Medina Vásquez se enfocan en la especulación sobre la relación de este último con el expresidente de la República, Danilo Medina.

En varias ocasiones, de acuerdo al medio danés TV2, es la aserción de Poulsen, desde al menos 2014, de que Medina Vásquez es sobrino del exmandatario.

Sin embargo, recientemente el político danés admitió que este no es el caso, al asegurar en una entrevista con el medio Lippert el error vino porque en varios países la definición de “tío” es más laxa.

“Obviamente, debería haber pensado en eso. No deberíamos haberlo dicho así. Se entiende muy concretamente aquí en casa, y lo entiendo", dijo.

Roces con la Ley

Hace más de 4 años Josué fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol, por lo que Poulsen (quien en aquel entonces era ministro de Justicia) tuvo que disculparse públicamente.

“Conducir ebrio no se puede defender y puede tener consecuencias muy graves. Ahora mi compañero debe tomar su castigo como todos los demás”, escribió en una publicación en su cuenta de Facebook.

Par de meses después fue protagonista de una pelea en un bar de Copenhague, la capital de Dinamarca, con un ciudadano eslovaco.

Tras el incidente Medina Vásquez aseguró que se trató de un crimen de odio, según TV2, afirmando que su agresor le dijo varios comentarios peyorativos debido a su orientación sexual.

Pero, cuando un corte conocía el caso, el eslovaco negó esta versión indicando que el pleito se produce porque el dominicano le coqueteó en un par de ocasiones y, ante su rechazo, Josué se abalanzó sobre él.

Religión

Otra controversia ha sido la fe del dominicano, ya que la pareja ha asegurado que Josué es judío, con el mismo Poulsen asegurando esta información en un evento al que asistió el presidente de la Comunidad Judía en Dinamarca y el embajador adjunto de Israel.

Pero, de acuerdo con el periódico danés Ekstra Bladet, este no es el caso. Según fuentes de este medio, amigos y vecinos del dominicano lo recuerdan a él y a su familia como adventistas.

Separación

Este miércoles Poulsen anunció a través de Facebook que su matrimonio había terminado.

“Algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días. Josué y yo estamos rompiendo. Se ha escrito mucho sobre mi vida privada, etc. durante un período de tiempo. No quiero ir más lejos en esto, pero sólo decir que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio se ha terminado y desearnos lo mejor el uno al otro mientras continuamos en el viaje de la vida. No tengo nada más que decir a los medios de comunicación”, escribió.