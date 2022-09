CMD rechaza cancelación

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó su rechazo a la reciente desvinculación del psiquiatra José López Mena como director del Centro de Atención Psicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE) y lo calificó como una desconsideración a un profesional serio y trabajador.

El presidente del gremio, Senén Caba, dijo que la responsabilidad política con la salud mental de los dominicanos ha estado alejada de las expectativas y que no cree que el traspaso de esos servicios de una instancia a otra sea la solución.

Advirtió que el Colegio Médico apoyará hasta las últimas consecuencias al doctor López Mena, quien asegura que fue desvinculado del cargo de parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) por haber denunciado públicamente las precariedades con que opera el servicio.

Denunció lo mal hecho

“El Colegio Médico rechaza categóricamente ese tipo de actitud que va de la mano con la corrupción, porque el doctor López no hizo otra cosa que no fuera denunciar lo mal hecho” señaló el presidente del gremio médico.

Señaló que el médico no sólo fue desvinculado como se le llama ahora a la cancelación “o botar a uno”, sino que fue desconsiderado, dejándolo en “el aire”, sin asignársele ninguna función, lo que parece ser una especie de castigo al proceder ético y moral.

Caba, quien dijo que al parecer eso se convertirá en un modo de operar de las autoridades actuales, lo cual es una decepción, porque habían ofrecido un cambio y con ello se esperaba que iban a respetar el derecho a discernir y a la denuncia.

Destacó que hasta el momento los informes que ha recibido del profesional es que es un médico notable y bueno.

La denuncia

La semana pasada el director del RESIDE, un centro comunitario terapéutico de salud mental ubicado en La Nueva Barquita, Santo Domingo Norte, dio a conocer su desvinculación, lo que atribuyó a una entrevista que ofreciera el día anterior a Listín Diario donde denunciaba las limitaciones con que opera el lugar por falta de apoyo de las autoridades.

A esa denuncia, la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara, aseguró que su desvinculación no tuvo nada que ver con sus declaraciones sobre dificultades en el servicio del centro, ya que era una decisión que se había tomado días antes de la publicación como parte de cambios rutinarios que buscan mejorar la atención y que en ningún momento se busca censurar o limitar a los que dirigen servicios.

Las funciones

Ayer también Aneury Ortíz, quien se encuentra en la posición de encargado interino y psicólogo del área clínica de RESIDE, manifestó a periodistas de Listín Diario que el día que fue desvinculado de sus funciones, López Mena debía atender a 14 pacientes, ya que realizaba doble función por la falta del personal.

“Si la desvinculación con la denuncia es real o no, no lo sé. Lo que sí sé, es que el jueves salió el artículo y ese día fue que le informaron que los iban a desvincular, pero la carta dice que desde el 24 del mes pasado. A él lo llaman y le dicen que debe pasar el viernes, que no sabíamos, yo soy encargado del área clínica, coordino las citas, y el programa de rehabilitación, para ese día tenía 14 citas que no se dieron”, narró Ortíz.

Sostuvo que desde hace un año López Mena era el único psiquiatra que tenían, además de ser el director. Informó que de cada 10 casos que reciben atención, hay tres que necesitan ayuda psiquiátrica.

Sepa más

Decisión política.

El exdirector de (Reside) calificó la semana pasada como “una decisión política” su desvinculación del cargo, tras haber denunciado el deterioro de los servicios en el centro por la falta de apoyo de las autoridades sanitarias.

Envío de la carta.

La carta de desvinculación entregada al psiquiatra López Mena tiene fecha del 24 de agosto pasado, pero la recibió un día después de una entrevista para LISTÍN DIARIO en la que expuso sus quejas por las precariedades en el centro.