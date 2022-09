Haitianos en Haina se quejan del personal de Migración

Lourdes Aponte

Haina, RD

A las afueras del Centro Vacacional de Acogida Haina, el cual sirve de para enviar los inmigrantes capturados, varias personas con sus familiares inmigrantes recluidos allí se quejan del maltrato y la poca o ninguna información que se les brinda referente a sus parientes.

Según los consanguíneos, aquí hay detenidos desde el jueves, de las cuales explicaron que estos tienen el mismo vestuario de cuando se les detuvo y que supuestamente no se les ha proporcionado la debida alimentación en su condición de recluidos. “Yo estoy desde el sábado detrás de mi esposo, he podido hablar poquito con él por un “maquito” que tiene y me dijo que no les están dando comida”, dijo Jeana Charles.

“Un guardia me estaba pidiendo 13,000 pesos para pasarle comida a mi mamá que está desde el viernes aquí, ella estaba en San Francisco comprando los útiles a los muchachos y se la llevaron”, narró Regina Pierre. Mientras Leuris de León, busca a su compañero de trabajo apodado Junior. “Junior tiene 6 años y pico trabajando conmigo, un muchacho trabajador, es alguien que siempre está dispuesto, tiene 32 años, él se casó con una dominicana, desde el sábado estoy yo aquí sin saber nada, solo me dicen que baje a la feria”, contó Leuris de León.