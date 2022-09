Charlie Mariotti: "Valoramos documento emitido por la JCE, pero no hace más que recalcar lo que dijimos desde el principio"

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) valoró el documento emitido por la Junta Central Electoral, al tiempo que señaló que ellos fueron los primeros en aclarar los detalles del proceso de consulta pública del próximo mes de octubre.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que el documento no hace más que “resaltar” lo que ellos ya habían dejado claro.

“Lo valoramos, pero no hace más que recalcar y recordar lo que dijo el PLD desde el principio”, expreso.

En ese sentido, dijo que se trata de una consulta no vinculante, que quien salga con más apoyo tendrá el respaldo de todo el partido, pero que no se negaran derechos de aquellos que quieran presentarse para las primarias.

“Pero eso no quiere decir que la persona que quiera presentarse no pueda hacerlo. El PLD lo acepta tal cual. Quien primero dijo que no negar derechos y que no era una consulta vinculante fue el PLD”, recalcó Mariotti.

El PLD sostuvo este lunes una reunión de su Comité Político a los fines de trabajar el proceso de la consulta pública a celebrarse el próximo mes de octubre.

De igual manera, indico que recibieron un informe sobre el proceso de afiliación y que a la fecha el PLD tiene 432,792 nuevos miembros “con un 55.66 por ciento con rango de edad entre 18 y 35 años”.