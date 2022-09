JCE pide pausa al proselitismo; recalca PLD no viola Ley de Partidos

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado en dónde señala que el proceso de "consultas" que celebrará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no será para la escogencia de un "candidato presidencial" y que por lo tanto no es violatorio de la Ley 33-18 sobre Partido, Movimientos y Agrupaciones políticas.

En el documento, la JCE indica que no reconoce acuerdos internos de ningún Partido, Agrupación o Movimiento Político que contravengan o restrinjan el derecho que tienen sus afiliados a ser aspirantes.

"La citada consulta y su resultado no afectará el derecho que tienen los demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que no participen de la misma para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar. De manera que el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas una vez sean abiertos los plazos legales del calendario electoral", indica el documento que fue enviado a los diferentes medios de comunicación.

Ni juez ni parte

La JCE por igual recalcó que no organiza, ni es árbitro, ni supervisor de ese proceso, que celebrará el próximo 16 de octubre y que todo lo cual recae sobre la autodeterminación del referido partido político.

El órgano electoral dijo que sí facilitará los equipos físicos para la celebración del evento pero los mismos irán sin ningún tipo de identificación de la entidad y que no darán el software para la utilización de esos equipos.

"Asimismo, este órgano electoral rechazó los pedimentos de colaboración en lo concerniente a gestionar los recintos educativos donde funcionan los colegios electorales durante las elecciones generales, así como el otorgamiento de los padrones de los demás Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos", dice el comunicado.

A pesar de ello, a finales de junio el PLD comunicó que recibió la autorización del Ministerio de Educación para utilizar los planteles escolares necesarios para realizar la consulta que determinará cuál de seis aspirantes a la nominación presidencial cuenta con el mayor nivel de simpatía de la ciudadanía.

La comunicación del PLD explica que, en la misiva de aprobación para utilizar los planteles el 16 de octubre, se establece que la protección y cuidado de los locales a utilizarse estará bajo la responsabilidad de la organización política, con lo que se comprometió el partido.

"Piden prudencia"

La JCE por igual hizo un "llamado a la prudencia" al resto de los partidos políticos para que den cumplimiento a las disposiciones electorales que establecen los límites y prohibiciones para la realización de actos de precampaña y campaña electoral, cuyos plazos para la realización de dichos eventos, según la ley, aún no han iniciado.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que el pleno de la JCE se refiere con relación al proceso que celebrará el partido opositor el próximo mes, a mediados del mes de marzo, el órgano electoral indicó que el mismo es un acto que no se encuentra autorizado por ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral dominicano.

“Luego de un análisis de exhaustividad sistemática de los términos de la comunicación antes descrita, este órgano colige que, en puridad, de lo que se trata es de un proceso de selección de precandidatura presidencial, cuya etapa para dicho evento aún no ha iniciado legalmente, según legalmente el artículo 41 de la ya referida ley (la 33-18)”, decía el documento firmado por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo.

Sin embargo, menos de un mes después la JCE comunicaba que le facilitaría los equipos al PLD, dando el "visto bueno" a la celebración de la misma.

Reacciones

De parte del PLD, José Dantés Díaz, hizo la precisión de que el comunicado del Pleno de la Junta Central Electoral no cuestiona ni obstaculiza la Consulta ciudadana que se organiza para realizarse el 16 de octubre próximo y que el órgano electoral lo que hace es un llamado a la prudencia a la comunidad de partidos políticos para que se observe el mandato de las leyes electorales.

“El Comunicado de la Junta Central Electoral (JCE) no cuestiona ni obstaculiza la Consulta de octubre del Partido de la Liberación Dominicana; simplemente recuerda a la sociedad dominicana que dicha Consulta no limita los derechos de todo aquel quien quiera inscribir sus aspiraciones en los plazos que ordenan las leyes electorales. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana el respeto a los preceptos de la Ley de Partidos y del Régimen Electoral es lo que se ha hecho siempre”, explicó Dantés Díaz

Sobre el mismo también se expresó el delegado político ante la JCE del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, quien manifestó que el expartido oficialista no “está haciendo nada, que ya otros no estén haciendo”.

“Ese comunicado nos parece sumamente idéntico a la Ley, que dice y no dice. La verdad es que nos hemos cansado decir que la Ley no es muy coherente sobre ese tema y la ley debe ser para todos, ya hay personas que sabemos que van a ser los candidatos”, establece Perdomo mediante un audiovisual.

Lo que dice la ley

El artículo 41 de la 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos indica que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.