Exsenador César Díaz Filpo dice que los asaltantes eran "extranjeros"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ex senador de Azua y esposo de la actual senadora por esa provincia, César Díaz Filpo, narró cómo dos “extranjeros” ingresaron a su departamento en una sexta planta, lo golpearon y aparentemente no le robaron.

Tras salir de un centro médico en la capital, el ex senador fue abordado por una periodista de Telemicro, a quien le relató cómo se dio el suceso.

Comenzó diciendo que él había llegado de caminar en el mirador sur y cuando se disponía a bañarse observo la presencia de un joven dentro de su departamento.

“Veo que entra un joven y yo me sorprendí, y nos entramos a las manos, pensé que andaba solo, pero estaba con alguien más y con un hierro me partieron la cabeza”, relató Díaz Filpo a su salida del centro médico.

Agregó que los asaltantes habrían ingresado por la puerta de atrás para romper la cerradura, y que pudo notar que tenían un acento extranjero: “Ellos son extranjeros, por el acento creemos que son venezolanos”.

Por otro lado, el exlegislador dijo que al parecer los asaltantes no se llevaron nada de su residencia, ya que indicó que a pesar de haber visto relojes no los tomaron. “Parece que andaban buscando caja fuerte, porque parece que el fin de ellos no era el atraco, porque vieron relojes y no se llevaron nada de lo mío”, dijo Díaz Filpo a la periodista de Telemicro.