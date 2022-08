Darán hoy avance oficial sobre picaduras de araña

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

Salud Pública en la Línea Noroeste, Pedro Ramón Nicasio de León, ha informado de que este miércoles el ministro Daniel Rivera dará a conocer un informe preliminar que detallará el proceso de investigación realizado ayer, y los hallazgos encontrados sobre los recientes casos registrados de lesiones por mordeduras de una especie arácnida.

Una comisión de médicos e ingenieros, especialistas en epidemiología y entomología, que tiene a la cabeza al doctor Nicasio de León, hizo un recorrido para investigar más a fondo los casos de las picaduras del animal.

En una visita de Juan Santana, víctima de una picada de araña, para la curación de la lesión que tiene en su dedo índice izquierdo, a la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Amina, en Mao, Nicasio de León, junto a los especialistas, lo recibió y le realizaron una evaluación para eplorar y profundizar en su caso, y otros que se han registrado en esa zona del país.

“Observamos la lesión y se la curamos. tiene bastante mejoría. El tejido se ha recuperado”, declaró Nicasio de León.

Aunque por el momento se desconoce el tipo de araña que mordió a Santana, porque él no pudo verla, este ha dicho, durante su visita a la UNAP, que el diagnóstico que le dio el cirujano fue que “desarrolló los mismos síntomas de una persona que fue picada por una de las del género Loxosceles”.

Nicasio de León recorrió, junto a la comisión de expertos, entre ellos, la doctora Dania Volquez, María Yinet Santos, Isaura Jiménez, el ingeniero Ángel Solís y Paulina Almonte, algunos de los lugares a los que acudió Juan Santana, antes de ser picado por el insecto, para colectar la especie y, posteriormente, enviar una muestra al Gran Santo Domingo, para su análisis.

“Hemos estado asistiendo a todos los lugares que el señor Santana estuvo en esa semana y el día que le pico ese insecto, su lugar de trabajo, su casa”, explicó Nicasio de León en una conversación con reporteros de LISTÍN DIARIO.

Encontraron varias especies

Como parte del recorrido, el profesional medico visitó el lugar de residencia de Miladys Medina, otra víctimas de picadura de araña, cuyo caso dio a conocer este diario, igual que el de Amina, pero de la comunidad Batey, en Mao, Valverde.

De allí fueron colectadas varias especies de arañas para determinar cuál fue la que le causó la picadura. “Vimos la araña que ella señaló que vio y que le picó y no es la marrón o reclusa”, declaró, al tiempo de indicar que en su caso, concluyeron que “la picadura no fue de una araña marrón, sino que se trata de una especie nativa. El técnico nos explicó y la echamos en un frasco para mandarla a Santo Domingo”, externó.

Nicasio de León no especificó cuáles fueron las especies de arañas encontradas, pero dijo que serían conocidas por la ciudadanía en este día.

Indagan sobre la que atacó a Juan Santana

La encargada de la División de Especies Exóticas, de la Dirección de Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, Isabela Hernández Rodríguez, informó que un equipo de técnicos trabaja en la recolección “para determinar si el animal que mordió a Juan Santana se trató realmente de un arácnido”.

Hernández Rodríguez precisó que no se ha confirmado la especie que atacó a Santana.

“Nosotros aún no hemos confirmado la especie que ha picado al joven de la Línea Noroeste, quien es el más reciente de una picadura de un animal (aparte de los casos habituales de mosquitos y otros comunes), reportado en la zona. Acudiremos con el objetivo de colectar para verificar realmente si fue un arácnido, porque no sabemos si fue un insecto o cualquier otro animal, ya que el joven no pudo ver con certeza lo que le picó y que esto se infirió en la consulta médica, a la cual debió atender inmediatamente”, declaró Hernández Rodríguez.

“Por favor, no maten a nuestras arañas, ya que estas conviven con nosotros y forman parte de nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas”, expresó.

Reporte de modeduras

El cirujano general y laparoscopista, Rafael Pichardo, había informado, que cuando menos, 15 personas fueorn mordidas por un tipo de araña, y fueron asistidas clínicamente en los últimos tres meses. En solo tres meses, su consultorio registró más de 50 casos.

Detalles

Características.

Un tipo de araña que es peligroso potencialmente es la reclusa marrón, a veces conocido como la araña violín, porque tiene una marca en forma de violín en el abdomen. Aunque las picaduras son raras, el veneno puede causar heridas severas. Es importante tomar medidas contra cualquiera infestación.

Varían de canela a café oscuro en color, y el abdomen y las patas son de color uniforme, sin machas o rayas. Las patas son largas y flacas y faltan púas. La característica más distintiva de la reclusa marrón es la marca oscura en forma de violín en la espalda.