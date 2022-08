Policías serán capacitados en lengua de señas

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Los agentes de la Policía Nacional del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y otras direcciones regionales serán capacitados en el manejo de lengua de señas.

Un comunicado de la entidad indicó que con la medida “buscan romper las barreras de comunicación existentes entre los agentes del orden y las personas sordas”.

El anuncio fue apoyado por la Asociación Nacional de Sordo de la República Dominicana (Ansordo) durante una visita al despacho del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

La idea de capacitar a los agentes policiales en el lenguaje de señas fue una iniciativa concebida hace siete años, producto de “algunas situaciones de los agentes del orden con personas sordas”, según el presidente de Ansorde, Pablo Taveras.

“Tenemos experiencias de que la Policía nos para, le decimos que somos sordos y luego no nos creen, no se comunican con nosotros”, indicó, al tiempo de aclarar que, aunque no manejan estadísticas de qué tan frecuente ocurren estos casos, dice que son muchas personas con esta condición auditiva que han pasado por ese tipo de situaciones.

Consideró que de ahí radica la importancia de que los agentes policiales sepan cómo comunicarse de manera efectiva con las personas sordas, tanto para abordarlas en las calles, como para asistirlos ante cualquier situación en que ellos requieran de su ayuda como defensores de la ley y el orden.