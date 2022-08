"Me vi muy feo, estaba muy mal", dice afectado por la araña marrón

Onelio Domínguez

Mao, Valverde, RD

Un fuerte ardor en la pierna fue lo que sintió Juan Ramírez Rodríguez cuando fue picado por la araña marrón. El hombre de 62 años no tenía ni idea de cuál era el insecto que le había picado, tampoco le prestó atención en primera instancia.

Sin embargo, pasadas las dos semanas de la picadura, residente en la comunidad de Pueblo Nuevo, en Mao, Valverde, acudió al doctor para saber lo que tenía.

En los últimos tres meses, solo un médico de la Línea Noroeste dijo a reporteros de Listín Diario que ha atendido al menos 15 casos de picadura de la araña marrón, proveniente de Brasil, que habría ingresado a República Dominicana en un cargamento de madera por el puerto de Manzanillo, Monte Cristi.

Juan Ramírez Rodríguez, quien se dedica a los trabajos de campo, sobre todo en la producción de banano, dijo que en el momento que realizaba trabajo de “limpieza de muro”, sintió un fuerte ardor, pero que a los pocos minutos, la sensación de dolor se calmó, hasta tal punto de no sentir nada, por lo que luego de terminar con su jornada de trabajo se fue a su residencia.

“Al otro día vi cómo toda la zona que resultó picada, no sé bien qué fue lo que me picó, pero amaneció mi pierna roja, por lo que no pude ir a la parcela ese día”, manifestó el hombre.

Luego de pasar dos semanas la pierna estaba muy irritada.



“Sentí mi cuerpo como 'cortado', me estaban dando muchos calentones, es decir, fiebres, hasta que después decidí ir al médico, ya que me estaba tratando en mi casa”, explicó.



Juan Ramírez, luego de acudir a un centro de salud, en Mao, su molestia comenzó a desaparecer y la irritación calmarse. "Pero me vi muy feo, estaba muy mal”, manifestó el hombre.



Los lugares donde se conoce de mayores casos registrados por mordeduras de este tipo de tarántula, conocida como “araña marrón”, son pueblos de la Línea Noroeste: Villa Vásquez, Las Matas de Santa Cruz, Laguna Salada, Hatillo Palma y Guayubín (Piloto), dijo una fuente médica a este diario.

También hay otros en Santiago Rodríguez, y Mao, en Valverde.



Según los registros, la gran cantidad de personas que han resultado afectadas son de nacionalidad haitiana, en vista de que en esta zona, quienes mayormente realizan los trabajos agrícolas son los ciudadanos del vecino país.

Ministerio de Agricultura dice “no le compete”

El vocero del Ministerio de Agricultura, Erick Montilla, manifestó que a la entidad no le compete lo que está pasando con los casos de pacientes con mordeduras de la araña marrón en la línea noroeste del país.

“Eso no es competencia de nuestro ministerio. El insecto ataca a seres humanos, a nosotros sólo nos corresponde el control de plagas en los cultivos de la producción agrícola”, externó Montilla, al tiempo que agregó que “no es un tema agropecuario, es un tema de Salud Pública”.

Al menos 15 pacientes fueron atendidos por un especialista en los últimos tres meses picados por la araña marrón, o también llamada, reclusa.