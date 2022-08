Sigue sobre papel plan de transporte gratis a estudiantes y envejecientes

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD.

A pesar de que, en agosto de 2019, hace tres años, fueron puestas sobre la mesa disposiciones gubernamentales para implementar un sistema que facilitaría a envejecientes, atletas, estudiantes y militares utilizar las alternativas de transporte estatal de manera gratuita, a fecha de hoy las autoridades a cargo siguen sin dar respuesta.

Indistintamente, policías, militares, niños de estatura inferior a un metro y 20 centímetros, y atletas de alto rendimiento, sí gozan de exoneración de pagos en el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y en las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Estas facilidades fueron ofrecidas a través de acuerdos entre el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Antonio Santos Pérez, y los titulares de organismos cuyos integrantes reciben el beneficio, pero dejaron a las poblaciones estudiantiles y envejecientes.

No aparece el proyecto

En una población de Listín Diario, de fecha 28 de junio de este año, se informó que la respuesta a esto por la dirección de relaciones públicas de la OMSA fue que a la llegada de su titular del momento, Radhamés González, el 17 de agosto de 2020, no se encontró ningún proyecto de la gestión anterior orientado a ofrecer transporte gratis a personas envejecientes y escolares.

A su vez, indicaba que se había empezado a trabajar en una propuesta para que, a través de la tarjeta Supérate, el Gobierno destine un subsidio focalizado para que personas beneficiadas por este programa puedan pagar el servicio de los autobuses.

Ayer, periodistas de este medio establecieron comunicación con la dirección de comunicaciones de la Opret, desde donde se informó que el interés continuaba en esa instancia.

Según lo dicho, la coalición del transporte continúa pretendiendo poner en marcha las regulaciones, pero hasta el momento no son más que planes en agenda y sin consolidar.

A tres años del anuncio

El 21 de agosto de 2019, el Gobierno informó de que, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), estaba en proceso de análisis para la implementación de políticas que beneficiarían a estudiantes y envejecientes, mediante facilidades de transporte gratis.

Para la ocasión, el Intrant indicó que, como parte del proceso de reforma y modernización del transporte público de pasajeros, ese ente trabajaba para implementar el sistema central de recaudo, que establecería las condiciones para la interoperatividad entre los distintos modos de transporte. “Esta integración representa uno de los hitos más importantes en la movilidad dominicana al permitir la definición de una nueva política tarifaria, con condiciones especiales para personas de movilidad reducida, envejecientes y estudiantes”, dijo, entonces, el organismo.

Mientras, del lado de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) se llegó a afirmar que “resultaría de mucha ayuda la posibilidad de crear un carné especial que exonere del pago de pasajes a ese sector de la población”.

“En el caso de la OMSA, esa política no está 100 por ciento formalizada; pero a los estudiantes y militares uniformados se les dan facilidades para viajar gratis en caso de decir que no tienen dinero, pero, ciertamente no es una política del todo definida”, fue parte de la declración que, para esa fecha, recogieron medios de comunicación.

Detalles

Quiénes son.

La Ley define como envejeciente a toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad, o de menos, que debido al proceso de envejecimiento, experimente cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material.

Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad.

La edad geriátrcia

Este consenso realizó la siguiente clasificación: adulto mayor joven 55–64 años, adulto mayor maduro 65–74 años, adulto mayor 75–84 años, anciano mayores de 85 años, nonagenarios y centenarios.