Precios de útiles escolares “están por las nubes”

Laura Castillo

Santo Domingo, RD.

Al aproximarse la apertura del nuevo año escolar 2022-2023 en septiembre, decenas de padres acudieron ayer a distintos centros comerciales a comprarles los útiles escolares a sus hijos con una queja en común: “los precios están por las nubes”.

Algunos de los tutores especificaron que los uniformes, los zapatos, los cuadernos, las loncheras y mochilas son los útiles más costosos que han percibido en las tiendas a diferencia de otros años.

Durante un recorrido realizado por un equipo de LISTÍN DIARIO, Zunilda López dijo que “ya llegó la época de dividir los cuadernos como se hacía tiempo atrás”.

“Cuando yo estudiaba las mascotas las dividían en dos y ahora es la verdadera época de hacer eso, porque sí están caras”, expresó López mientras lidiaba con la algarabía de los dos niños y el bullicio en la tienda.

Al instante ideó y le indicó a su acompañante que reusará los cuadernos que hay en su casas.

“Oye, las mascotas que hay allá (en su hogar) con dos o tres hojas sucias se van a cortar con un tijera por el tronquito, que no se vea”, indicó López con el objetivo de economizarse dinero y poder comprar otras cosas.

También resaltó, que en otros años había comprado zapatos escolares aproximadamente a 800 y 900 pesos y actualmente están “casi al doble, te cuestan hasta dos mil pesos”.

“Hay que comprarlos como quiera, porque si no ¿qué se va hacer?”, dijo en compañía de sus nietos de once y siete años, que elegían sus mascotas favoritas.

Otra madre identificada como Natalia Santos, señaló que al final tienen que comprar lo que el estudiante necesite porque “no hay de otra”; sin embargo, recalcó que solo compraría lo “más urgente y primordial”.

“Imagínate una familia de bajos recursos que tenga tres o cuatro niños y las mascotas cuesten 65 pesos donde más barato lo he encontrado. En solo dos ya he gastado como 4 mil pesos y todavía no he comprado casi nada”, expresó al agregar que se trasladó desde Los Frailes hasta la tienda “Garrido” de la avenida Duarte porque anda “buscando la economía”.

Especificó que había comprado algunos materiales y dos pantalones y compraría esta vez solo cuadernos.

Otros padres alegaron que “no están baratos”.