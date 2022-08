Bono de Apoyo Familiar llegó al barrio 27 de Febrero

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D.

En la barriada del 27 de Febrero, ubicado en el Distrito Nacional, a través de Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales (Además), una multitud de ciudadanos desde tempranas horas de la mañana realizaban largas filas en búsqueda de ayuda económica.

Este bono consta de una emisión única de un cheque de 1,500 pesos para las personas que no reciben el subsidio mensual Supérate o anteriormente llamado Solidaridad.

Este puede ser cambiado en cualquiera de las oficinas del Banco de Reservas (Banreservas), a nivel nacional.

Se trata de un incentivo económico dispuesto como una ayuda especial para aquellos hogares catalogados como vulnerables según el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), ya que estos no pueden ser beneficiarios o incluidos en otras ayudas con excepciones del seguro médico.

Este viernes, se estiman que alrededor de 2,000 familias de bajos ingresos recibirán el incentivo económico.

Para la señora Rosa Emilia Pérez, a pesar del alza de los alimentos esta "ayuda" como ella le llama, es una salida para conseguir por lo menos algo que picar.

"Esto no es mucho pero es más de lo que uno tiene, todo está caro y no hay dinero, pero esto me sirve aunque sea para picar que comer en la casa", añadió Pérez.

En el lugar también se encontraban puestos de Senasa, Identifícate y Supérate, todos orientados en el ámbito de ayuda ciudadana.

El punto de vacunación ubicado en la actividad se observaba una gran cantidad de personas utilizando dichos servicios, al abordarse a la galeno encargada está detalló que se habían vacunado 16 personas por Covid-19 y 6 por sarampión.