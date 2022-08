Cifras fatales de la ONE en los últimos 15 años

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

En los últimos 15 años, en el país se han electrocutado 2,869 personas y perecieron por ahogamiento 4,695, con un alto porcentaje de menores de 15 años, según el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) que recoge del 2007 al 2021.

Las principales causas de electrocutados son por el tendido eléctrico y los cables. Esto equivale a 4.1% de las muertes accidentales y violentas ocurridas en el país en este periódico, en el que los accidentes de tránsito sumaron 27, 611; los homicidios 27,850 y los suicidios 8,757.

Los años con mayor número de casos fueron 2007, 2008 y 2013 con 254, 219 y 216 respectivamente. El promedio anual de electrocuciones para el período fue de 191 casos por año.

Las electrocuciones registradas en el período 2007 al 2021, indican que hubo una reducción de casos al pasar de 254 en el 2007 a 179 en el 2021, lo que representa una reducción del orden del 29.5%.

“La tasa bruta de electrocuciones en el período 2009 al 2021 evidencia que hubo una reducción de esta, pasando de 2.05 en el año 2009 a 1.7 en el año 2021, representando esto una reducción de 0.35 puntos. Los años con mayor tasa de muertes por electrocución fueron 2010, 2013 y 2012 con 2.20, 2.21 y 2.14 por cada 100 mil habitantes”.

El tendido eléctrico y los cables fueron los que más electrocuciones causaron.

El pasado año en el país se electrocutaron 179 personas, un promedio mensual de 8.3%, pero meses que más defunciones registraron fueron septiembre con un 13.4 %; julio 11.2 % y agosto con 10.6 %.

El informe de la ONE destaca que el 86% de esas muertes fueron causadas al hacer contacto con el tendido eléctrico y cable. Las descargas eléctricas naturales (rayos) causaron el 2.8 % de las muertes.

El 89.4% de las electrocuciones en el año 2021 ocurrieron en horario de ocho de la mañana a ocho de la noche y los días de la semana con mayores fueron de martes a viernes, con promedio de 16.6 %, mientras que de sábado a lunes el promedio diario fue de 11.2%.

Los ahogamientos

Los años con mayor cantidad de ahogados fueron 2008, 2011 y 2012 con 370, 349 y 338, respectivamente. Mientras que los años que menos casos ocurrieron fueron 2018, 2020 y 2014 con un total de 251, 272 y 289, respectivamente. El promedio de ahogamientos anual fue de 313 personas.

Para 2021, las muertes por ahogamiento fueron principalmente en la población joven y masculina, con edades entre los 0 y los 34 años con el 66.9%; de estos casi la mitad (31.1%) fue en menores de 15 años, destacándose que 15.4% de estas muertes fue en menores de entre 0 y 4 años.

De acuerdo con el sexo del fallecido, el mayor porcentaje lo ocupan los hombres con 85.0%, mientras que para las mujeres se reportó un 15.0%.

Para este mismo año, los meses en que se registraron mayores porcentajes de ahogamientos fueron mayo, agosto y abril con 11.3%, 11.0% y 10.3%, respectivamente; mientras que los meses con menores porcentajes fueron enero, diciembre, con 5.0%, 5.6% y febrero y marzo que registraron 6.6% cada uno. El 55.2% de los ahogamientos ocurrieron en playas y ríos, y el 26.6% en piscinas, canales y mar abierto, el restante 18.2% en otros lugares. El promedio porcentual de ahogamientos diario fue de 14.3%.

Los días con mayor porcentaje de ahogamientos fueron domingo, sábado y lunes con 20.7%, 16.6% y 16.0%, respectivamente.

En cuanto a los días de la semana que menor porcentaje de ahogamientos fueron jueves, miércoles y martes, con 9.7%, 10.7% y 12.2%, respectivamente.

En las regiones Metropolitana, Cibao norte y Valdesia se concentró el 53.9% de los ahogamientos del año 2021, con 21.0%, 18.8% y 14.1%, respectivamente.

Mayores porcentajes

Provincias.

Las estadísticas de la ONE evidencian que el pasado año, de las 179 electrocuciones registradas, las regiones con mayor porcentaje fueron la Metropolitana, Valdesia e Higuamo.

Más cantidad.

Las provincias de Monte Plata, Barahona y Sánchez Ramírez tuvieron las mayores tasas con 4.23, 5.75 y 3.95 por cada 100 mil personas, respectivamente.

Sin casos.

En las que no ocurrieron muertes el pasado año por electrocuciones fueron Valverde, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Bahoruco y Elías Piña; “es decir, que en estas últimas provincias, en el año 2021, no ocurrieron electrocuciones”. Según el informe de la ONE.