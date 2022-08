Esposa de Reinaldo Pared explica causas de su depresión

Redacción digital

Santo Domingo, RD

La esposa de fallecido dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Reinaldo Pared Pérez reveló que su marido sufría de un trastorno depresivo mayor y señaló varias causas que incitaron la aparición de esa condición.

Ingrid Mendoza, esposa del expresidente del Senado, se manifestó por su cuenta de Twitter, luego de señalar que escuchó en una entrevista a “alguien” decir que Pared Pérez fue “asesinado” y su cuerpo puesto allí, donde se encontró en su casa de Juan Dolio, al este de República Dominicana.

"¡A algunos ni su propio dolor los hace empáticos! Escuché con asombro a alguien afirmar en una entrevista que Reinaldo no se suicidó, sino que fue asesinado y su cuerpo puesto allí. ¡FALSO! Esto no es una película de Netflix, es el episodio de más dolor en la vida de nuestra familia”, tuiteó en primer lugar Mendoza.

Tras esto inició un hilo donde reveló la condición de depresión que sufría el exmiembro del Comité Político y cómo había intentado en otras ocasiones acabar con su vida.

Sobre el fatídico hecho, dijo desconocer cómo su marido consiguió el arma con la cual se disparó en el pecho, ya que debido a su condición se limpió su residencia de cualquier arma de fuego.

“Reinaldo murió de hemorragia interna por disparo que él se ocasionó. El disparo lo dirigió al pecho, lugar que emocionalmente le dolía. Hubo sangre, pues era un ser humano. ¡Fui investigada, es normal! Entre nosotros nunca se mencionó la palabra divorcio, nos amamos mucho y siempre!”, dijo.

Traición y causas

Ingrid Mendoza también dijo que el origen de la depresión de su esposo tuvo varios causantes: “Traiciones políticas; la situación del partido; el cáncer; inactividad laboral; pandemia; ataques en redes por sus mismos partidarios y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes”.

De igual manera, desmintió y calificó como “falso” que Reinaldo Pared haya optado por el suicidio debido a que “iba a ser investigado”.

“Reinaldo no se mató porque iba a ser investigado, FALSO, no había motivos para ello, pues como él dijo, pasó por el lodo sin mancharse. Nadie del PLD mandó a hacerlo. No lo hizo su familia. NO LO HICE YO. Reinaldo se suicidó, por SU PROPIA VOLUNTAD… Esa triste decisión fue tomada por el producto de la grave depresión en la que estaba sumido. Era la única puerta de salida que le brindaba el laberinto mental en el que estaba. Cualquiera que la haya sufrido o tenga algún familiar cercano padeciéndola, sabe lo que es e implica”, tuiteó.