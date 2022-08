Da pena y vergüenza

Dany León

Santo Domingo, RD

Mientras nuestro Presidente hace de tripas corazón para llevar al país por el mejor de los caminos implementando la transparencia en la administración pública, no puede ser, que una institución como la Lotería Nacional juegue con el trabajo de la gente de trabajo (valga la redundancia).

Cómo es posible, que a dos años de que ganáramos una licitación, con todas las de la ley, se burlen de la manera más baja y cuestionable, de nuestra empresa @dalemopromosrd y pretendan quedarse con el sudor de nuestro trabajo, no solamente reteniendo el pago de lo facturado, haciéndonos re facturar todo, pedir un sin número de veces, todos los documentos que tenemos para dichas facturas, solicitar no sé cuántas veces certificaciones de la DGII (que no son gratis), certificaciones de la TSS, entre otras cosas, usando todo nuestro material en los medios de comunicación, burlándose de nosotros.

Ya hemos agotado todas las vías para reclamar basándonos en nuestro derecho de haber trabajado honradamente, no una, sino varias veces, cumpliendo siempre con lo que nos caracteriza como empresa, calidad y buen servicio y ahora Lotería Nacional se limpia las manos como Pilatos, diciendo que ellos no saben nada de nuestros expedientes, los cuáles hace justamente un año fueron depositados por nosotros, conjuntamente con una comunicación a la Dirección General de Compras y Contrataciones y nadie sabe nada, algo muy peculiar en Lotería Nacional.

Hoy a dos años del gobierno del cambio exigimos justicia, transparencia y que se nos paguen los montos adeudados por trabajo realizado y no pagado.

Por favor Señor Presidente Luis Abinader, interponga de sus buenos actos para que la Lotería responda a nuestra queja, basada en derechos como prestadores de servicios. Esta situación nos ha llevado a pagar montos de impuestos de facturas que como menciono anteriormente, ¡aún no han sido pagadas y nadie dice nada!