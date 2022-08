Pide tribunal agilice caso Pedernales

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El empresario Manuel Carvajal pidió a la jurisdicción inmobiliaria agilizar el conocimiento de la litis sobre los terrenos de Pedernales, a fin de que ese conflicto no frene más el desarrollo turístico de la zona.

Carvajal abogó por que sea conocido rápidamente el proceso judicial, de modo que los jueces definan a quien corresponde el derecho de propiedad, si al Estado o a los particulares.

El empresario forma parte de la litis sobre terrenos registrados, al adquirir 500,000 metros de la parcela 40, del distrito catastral número 3, de Enriquillo, la cual reclama el Estado dominicano, que demandó la nulidad de los certificados de títulos, por ser expedidos de forma fraudulenta.

El conocimiento de la demanda judicial lleva 6 años en la jurisdicción inmobiliaria de Barahona.

Indicó que compró de buena fe en la década del 90 tres porciones de terrenos a beneficiarios de la reforma agraria.

“Lo que quiero es que la zona camine, que esa situación jurídica no dilate el desarrollo de la zona”, subrayó, tras sostener que se necesita la construcción de carreteras y de aeropuerto.

Insistió en que termine el proceso judicial, para que se le reconozca el derecho de propiedad a quien lo tenga. A su vez, llamó a quienes no tengan derecho, a no retrasar el desarrollo de esa área.Indicó que si se le reconoce al Estado, que se comercialice, pero que no se siga dilatando el caso con incidentes y situaciones extrañas.

Actualmente está pendiente el conocimiento de un incidente en el Tribunal Superior de Tierra del Distrito Nacional, presentado por uno de los demandados.

Acción retardada

Cree que el interés de dilatar el proceso es de la defensa legal de un inversionista extranjero que les compró a ocupantes sin título de propiedad.

Recordó que una anterior litis por los terrenos de Bahía de las Águilas de Pedernales, duró 20 años.