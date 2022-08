Yeni Berenice: “Nosotros no negociamos con terroristas”

Jazmin Díaz

Santo Domingo, RD.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeny Berenice Reinoso, respondió con una popular frase de la justicia estadounidense a los alegatos de la defensa técnica de los imputados del Caso Medusa, que ha solicitado aplazar la audiencia por más de 90 días para conocer el expediente.

En una intervención de más de 20 minutos, indicó que las defensas han querido extorsionar de forma procesal al Ministerio Publicó aplicando actos desleales y fuera de la ley.

“El hecho de que una barra pague a otros abogados no le da el derecho de irrespetar el propio derecho de defensa, si alguien cree que con este Ministerio Público se llega a un acuerdo utilizando prácticas desleales, no nos conocen, nosotros no recibimos extorsiones procesales, bajo ninguna circunstancia y de ninguna de las partes, y ahí asumimos un principio americano: nosotros no negociamos con terroristas”, explicó la procuradora adjunta.

El principal implicado del caso Medusa es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

La fiscal añadió que mientras más prácticas ilícitas ejecuten la barra de defensas, más lejos estarán de mantener una negociación con el Ministerio Público que resulte favorable para los implicados en el caso.

En su intervención expresó que el Ministerio Público considera razonable otorgar un período de 45 días a las defensas para estudiar el expediente de más de 12,000 páginas.

Los imputados

Además de Jean Alain están imputados, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos y los exsubdirectores administrativos, Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y Miguel de Moya.

Nuevos acusados

En la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec); Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.