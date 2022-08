Suplidores de almuerzo escolar protestan licitación “irregular” del Inabie

Saulo Mota Telemín

saulo.mota@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Decenas de suplidores del almuerzo y desayuno escolar protestaron este viernes frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para denunciar la más reciente licitación alimenticia realizada por la mencionada entidad, calificándola de “irregular”.

De acuerdo con los manifestantes, esta licitación tenía los "pliegos mal elaborados y lotes mal conformados".

Asimismo, aseguraron que el Inabie tampoco tomó en cuenta las unidades de transporte requeridas en la logística de preparación y distribución de las raciones alimenticias, ni la cantidad de oferentes habilitados que resultaron perjudicados de esas decisiones.

Además, afirmaron que miles de suplidores que cumplían con los requisitos fueron eliminados del proceso injustamente, mientras que varios de los ganadores de la licitación no los alcanzaban.

“En principio las cocinas calificadas eran 2,000 y tantos, el señor director (del Inabie) se empecinó en que iba a adjudicar 1,340 cocinas… dijo que a él no le importa, que no hay cama para tanta gente, que no le importa que hayan casi 900 cocinas cerradas y alrededor de 5,000 trabajadores en la calle”, indicó uno de los protestantes.

De manera similar la portavoz de los afectados, Elizabeth Beriguete, afirmó que todo lo ocurrido con la licitación es una violación a la ley 340-a 06 alegando que, debido a la lentitud en conocer las impugnaciones y denuncias de irregularidades, no podrán resolverse a tiempo los conflictos.

Igualmente añadió que no es posible que en seis de ocho provincias analizadas a unos 28 oferentes les fueron adjudicados 65 lotes por valor de RD$1,608,707,385.88 sin considerar la capacidad instalada, el número de empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

"En las provincias Santiago, San Cristóbal, La vega, Azua, La Altagracia, Puerto Plata así como en las circunscripciones de Santo Domingo Norte y Oeste concursaron 902 oferentes por 461 lotes, un 49.62% de lotes menos que los adjudicados en el 2021 y un 23.18% menos de los suplidores en los periodos 20192021, causando la eliminación de 395 MIPYMES y 2,370 empleos creados al 2021", explicó.

Lo que dijo el Inabie

En un comunicado, la mencionada entidad defendió la legalidad de esta licitación, indicando que en las evaluaciones se incluyó por primera vez la ejecución de la “Debida Diligencia Pública”.

Esto último consiste en la depuración realizada a los “actores externos” a la institución que intervienen en el proceso de contratación para identificar conflictos de interés como la colusión, personas expuestas políticamente, oferentes participando con más de una empresa o como empresa y persona física a la vez, entre otros casos.